WEC: Alpine A424 fez 5000 km em Motorland, segue-se Portimão | AutoSport

“Queríamos realizar esta primeira sessão de resistência do A424 em condições tão próximas quanto possível das que se verificariam numa corrida. Simulámos uma série completa de sequências de corrida, incluindo o arranque, o safety car e o FCY, o que permitiu a todos – pilotos, mecânicos e engenheiros – adquirir os modos de funcionamento e torná-los automáticos. Este tipo de sessão é obviamente crucial para o carro e para todos os membros da equipa que têm de se orientar. Entramos definitivamente na fase de aprendizagem ativa. Sabemos que ainda há muito para aprender quando chegarmos ao Qatar no final de fevereiro, mas estamos a fazer tudo o que podemos para estarmos o mais preparados possível.”

“Sinceramente, toda a equipa está muito satisfeita por ter conseguido esta quilometragem na nossa primeira prova de resistência” disse Bruno Famin, Vice- Presidente Alpine Motorsports. É uma satisfação que recompensa o trabalho árduo de todos. O principal objetivo da sessão era testar a fiabilidade, procurando os pontos fracos. Encontrámos vários, que teremos agora de resolver. E rapidamente, pois o tempo está a esgotar-se: faltam 100 dias para o início da época no Qatar e ainda temos muito que fazer, tanto em termos de fiabilidade como, mais ainda, em termos de desempenho. Temos agora de analisar os dados e aprender tudo o que pudermos com esta sessão para tirar o máximo partido da próxima, que será em Portimão em meados de dezembro, para continuar a melhorar o carro.”

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI