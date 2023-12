WEC, Alpine: 4 meses de desenvolvimento antes da homologação | AutoSport

A Alpine esteve a testar no Autódromo Internacional do Algarve durante os primeiros dias desta semana, em preparação para o campeonato do mundo de resistência da FIA. A Alpine é uma das nove marcas a competir na categoria máxima da resistência mundial e inicia em 2024 uma caminhada que espera ser de sucesso.

O AutoSport esteve presente no primeiro dia do teste, vendo de perto a preparação para a próxima época. Falamos também com Philippe Sinault, o homem responsável pela Signatech, estrutura responsável pela parte desportiva, numa aliança com a Alpine que dura há mais de uma década.

A Alpine ainda está numa fase inicial da preparação. A primeira vez que o carro foi para a pista foi há quatro meses e, como tal, ainda há muito trabalho antes de se começar a encontrar a afinação para extrair o máximo do carro. Sinault salientou o passo dado pela equipa em Portimão, pista em que a equipa trabalhou pela primeira vez com dois carros, um pouco à imagem do que fez a Porsche no início do ano com o seu 963. O responsável pela equipa mostrou-se contente com mais um passo dado:

“O que é importante realçar é que quatro meses após termos iniciado os testes (18 meses depois do arranque do projeto), estamos aqui com dois carros e a equipa completa. Portanto, tem sido feito um trabalho tremendo por parte da equipa na evolução deste programa, que tem sido muito duro, como podem imaginar. Neste teste demos um grande passo, pois introduzimos o segundo carro, mais um passo significativo para o programa e para a organização interna”.

O foco da equipa nestes três dias de testes foi a fiabilidade do A424, protótipo desenvolvido em parceria com a ORECA, que também desenvolveu o Acura ARX-06. Sinault confirmou que a equipa está apenas interessada em confirmar os números obtidos e que o conceito foi bem escolhido:

“Não estamos focados na performance ainda e apenas estamos a testar a fiabilidade e resistência dos carros, pois o processo de homologação ainda não está concluído. Estamos aqui para testar e confirmar os números, especialmente das sessões do túnel de vento nos EUA e no túnel da Sauber (onde são feitos os testes para a homologação dos LMDh). É tempo ainda de confirmar as opções tomadas para prosseguirmos para a homologação. Não chegamos à fase de extrair mais performance, de olhar para os tempos por volta. Apesar de nunca estar otimista, temos muita confiança nas opções tomadas e todas as sessões de testes, tempo no túnel e simulações confirmam que estamos na janela ideal. Mas para já, o foco é apenas na fiabilidade e na homologação”.