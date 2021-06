WEC: AF Corse responsável pelo projeto LMH da Ferrari | AutoSport

A ligação entre a AF Corse e a Ferrari vai ser reforçada, com a estrutura italiana a ficar responsável pelo projeto LMH da Ferrari.

A equipa irá competir no campeonato como “Ferrari – AF Corse”, continuando numa etapa vencedora iniciada no FIA GT 2006 com o F430 GT2 que, na sua época de estreia, rendeu o título para a equipa, pilotos e Construtor.

Antonello Coletta, Chefe da Ferrari Attavita Sportive GT:

“O anúncio de hoje é um passo importante para a estreia do nosso LMH no WEC. Estamos felizes por ter connosco um parceiro de confiança como a AF Corse para este projeto. A Ferrari e a AF Corse gozam de uma relação sólida há muito tempo, como se pode ver no WEC, onde colocamos os nossos 488 GTEs oficiais juntamente com a equipa baseada em Piacenza. “Esperamos poder continuar juntos numa viagem tão gratificante como os anos de cooperação nas corridas até à data”.

Amato Ferrari – Proprietário da AF Corse:

“Estamos orgulhosos por este anúncio. É a coroação de um sonho e o reconhecimento do grande esforço feito ao longo dos anos.

“A nossa parceria com a Ferrari é uma parceria vencedora que começou em 2006, e estou encantado por ser manter no projeto LMH. Começámos imediatamente com grande entusiasmo com o objetivo de elevar ainda mais a fasquia e de estarmos prontos para este novo desafio”.