WEC: Acidente em Vallelunga com o Glickenhaus 007 LMH

É o primeiro contratempo da equipa Glickenhaus nesta preparação para o campeonato do mundo de resistência. O SCG 007 teve um acidente no Circuito de Vallelunga. Ainda não se conhecem mais pormenores.

“O 007 saiu de pista”, disse Jim Glickenhaus à Sportscar365. “Estão todos bem. Não há problema com o carro.”

Nas redes sociais da equipa pode ler-se:

” 007 saiu de pista numa outlap. Estão todos bem. Não há problema com o carro. O Major Tom teve um desempenho perfeito em minimizar os danos. Vamos continuar a melhorá-lo e voltaremos a fazer os testes dentro do prazo. É apenas rock and roll, mas nós gostamos.”