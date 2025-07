WEC: A vitória de “Dudu” e as lágrimas de Rubens Barrichello

Depois de garantir a pole position na classe LMGT3, a Racing Spirit of Léman fez uma corrida impressionante em Interlagos, culminando no seu primeiro pódio na FIA WEC. Anthony McIntosh liderou nas primeiras etapas, mas caiu na tabela devido a uma paragem lenta nos boxes e a um contacto com outro carro. Eduardo Barrichello fez então um forte duplo stint para recuperar terreno, com o companheiro de equipa Valentin Hasse Clot a levar a equipa para o top 5.

Barrichello voltou para a última hora, fazendo duas ultrapassagens decisivas nos últimos 15 minutos para garantir o terceiro lugar, emocionando os fãs brasileiros. O resultado marcou o primeiro pódio do WEC para a equipa e para os três pilotos, além de dar continuidade ao forte histórico da Aston Martin em Interlagos.

Barrichello, nomeado «Piloto do Dia» pela Goodyear Wingfoot, descreveu o pódio em casa como um dos melhores momentos da sua carreira, agradecendo aos fãs e engenheiros pelo apoio durante uma última etapa tensa.

And then the crowd went wild…🇧🇷🤩 Watch Eduardo Barrichello as he takes P3 in the final stages of the race in front of his home crowd!#WEC #6HSaoPaulo #AstonMartin @AMR_Official pic.twitter.com/6wTJ7xwYEz — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 13, 2025

“Estou muito orgulhoso de ser brasileiro”, disse Barrichello. “Estou muito grato pelo apoio que recebi. A última parte da corrida foi uma loucura; tive de confiar totalmente nos meus engenheiros, que me diziam que eu devia forçar os pneus no final – não podia forçá-los demais, ou teria chegado ao zero muito rapidamente. Felizmente, conseguimos controlar a situação e tudo deu certo, e o carro tinha potência suficiente para ficarmos em terceiro lugar. É uma sensação incrível ter terminado no pódio na minha corrida em casa, e foi incrível experimentar aquela receção especial dos fãs. Não sei se merecia, mas aproveitei na mesma! É uma honra correr com um Aston Martin aqui em Interlagos, e foi um fim de semana incrível – um dos melhores da minha vida.”

A emoção de Rubens foi clara e as imagens nas redes sociais mostram isso mesmo: