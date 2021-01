WEC: A evolução da Toyota na era híbrida

A Toyota apresentou na última sexta o seu novo carro para o WEC, o GR010, primeiro hipercarro a ver a luz do dia. Mas a caminhada até aqui merece ser recordada.

Para voltarmos ao começo da história da Toyota no endurance temos de recuar até 1985, ano da primeira participação da marca nipónica nas 24h de Le Mans. Desde então foram 21 participações, 53 carros em pista, três vitórias (2018,2019,2020) e a volta mais rápida de sempre no circuito de La Sarthe, numa história recheada de altos e baixos. Le Mans foi muitas vezes cruel com a Toyota, mas a perseverança levou a marca a atingir o desejado sucesso. No mundial de endurance foram 64 corridas, 26 poles, 29 vitórias e seis títulos mundiais (três de construtores e três de pilotos).

Mas tão interessante quanto as conquistas é ver a forma como a Toyota fez evoluir as suas máquinas. De 2012 a 2020 as melhorias foram tremendas. A Toyota conseguiu diminuir o consumo de combustível em 35%. Essa diminuição deveu-se também ao aumento de energia recuperada, com um aumento de 150% desde 2012 até 2020. Nas 24h de Le Mans 2020 a Toyota recuperou 3000MJ, ou seja 834 Kwh ou seja o equivalente a pouco menos do consumo médio de eletricidade de uma casa por mês (usando dados do Energy Infromation Administrtion).

Mas os ganhos não foram só na eficiência. As máquinas nipónicas tornaram-se mais rápidas e uma volta em Le Mans em 2020 foi 10 segundos mais rápida do que era em 2012. No que diz respeito a poles, a melhoria foi de 15 segundos. A volta mais rápida foi feita por Kamui Kobayashi em 2017, com o tempo de 3:14.791. São números espantosos que dizem um pouco da caminhada da Toyota em Le Mans