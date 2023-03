WEC: A espetacular decoração do Porsche 963 de António Félix da Costa | AutoSport

A Hertz Team JOTA revelou a decoração para o seu Hypercar que vai competir no Campeonato do Mundo de Resistência já esta época e que terá em António Félix da Costa entre os pilotos da tripulação do Porsche 963 privado. A decoração foi mostrada ao público pela primeira vez hoje, através de um curto vídeo publicado nas redes sociais da equipa britânica, vencedora do título mundial da classe LMP2 em 2022.

O Porsche #38 operado pela estrutura privada será um quatro protótipos alemães confirmados que estarão à partida no centenário das 24 Horas de Le Mans, com os restantes três Porsche 963 operados pela equipa oficial Porsche Penske Motorsport.

A JOTA tem navegado a onda do sucesso no WEC, na categoria LMP2, onde se tem imposto como uma das estruturas mais fortes. A prova está no título conquistado no ano passado pelo carro #38 com António Félix da Costa, Roberto González e Will Stevens. A equipa vai subir para a categoria principal competindo por vitórias à geral, com o alinhamento de pilotos já confirmado, com Félix da Costa e Stevens a receberem Yifei Ye . A equipa espera receber o novo carro o quanto antes, mas não é garantido que possa receber o chassis antes de Spa, estando à partida da primeira corrida da época com mais um LMP2 na grelha, sem Félix da Costa na tripulação.