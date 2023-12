WEC: A Alpine em testes no Autódromo Internacional do Algarve | AutoSport

A Alpine está no Autódromo Internacional do Algarve para testar o seu A424, nova máquina que se prepara para entrar no WEC em 2024. Pela primeira vez, a Alpine está com dois carros em pista e com todos os pilotos escolhidos para a época que se aproxima. É tempo de trabalhar a fiabilidade do protótipo, cujo chassis é fornecido pela ORECA, em parceria com os engenheiros da Alpine, e com um motor 3,4L V6 Turbo da Mecachrome.

O AutoSport esteve presente e irá dar alguns pormenores do que se passou e das conversas que teve com responsáveis da equipa e pilotos.