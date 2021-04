WEC: A agenda para as 24h de Le Mans

A FIA já anunciou a agenda para o fim de semana mais esperado dos fãs do endurance. As 24h de Le Mans, agendadas para 21 e 22 de Agosto já tem o seu plano alinhavado para os dias de prova.

Na sexta-feira, 13 de Agosto, as verificações serão feitas no circuito e serão válidos tanto para os Testes realizados no domingo, 15 de Agosto, como para a própria corrida de Le Mans.

As sessões de treino e qualificação foram também revistas em resposta aos pedidos dos concorrentes. A primeira sessão de treinos terá lugar às 14:00 de quarta-feira, 18 de Agosto, estando a Hiperpole marcada para a noite seguinte entre as 21:00 e as 21:30. 24 carros irão lutar pelo melhor lugar possível na grelha.

Para além das habituais corridas Road to Le Mans (duas corridas) e o Porsche Sprint Challenge France (uma corrida), duas corridas Endurance Racing Legends colocarão em pista carros míticos carros do passado.

Na sexta-feira, 20 de Agosto, a Fun Cup de cinco horas proporcionará aos pilotos amadores a oportunidade de testar as suas capacidades em todo o circuito.

O ponto alto do evento, as 24 Horas de Le Mans terão início às 16:00 de sábado, 21 de Agosto.

O circuito completo – que inclui estradas públicas – será fechado a partir das 08:00 de quarta-feira, 18 de Agosto, até à noite de domingo, 21 de Agosto.

No clima atual, o ACO está a preparar-se para acolher um evento seguro, com todas as precauções necessárias para produzir corridas de alto nível. Mais detalhes sobre o horário, a emissão de bilhetes e o acesso dos espectadores serão divulgados em Maio.