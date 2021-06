WEC, 8h Portimão: United na frente no TL3, Félix da Costa bem colocado | AutoSport

O carro #22 da United Autosport liderou o terceiro e último treino livre, antes da qualificação agendada para as 18h. O carro #38 de António Félix da Costa ficou com o terceiro melhor registo.

Numa sessão que contou com mais hora e meia, os LMP2 mantiveram-se na frente das operações. Desta vez foi o Oreca #22 (P. Hanson / W. Boyd / P. Di Resta) a fazer o melhor tempo (1:31.628), seguido do Alpine A480 #36 (A. Negrão / N. Lapierre / M. Vaxiviere). António Félix da Costa fez o melhor registo para a JOTA (R. Gonzalez / A. Da Costa / A. Davidson). Em LMGTE Pro, os Porsche mantêm-se na frente e em LMGTE AM foi o #56 da Team Project 1 a ficar com o melhor registo.Resultados AQUI

Foto: José Bispo