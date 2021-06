WEC, 8h Portimão: Toyota na frente a três horas do fim | AutoSport

A Toyota liderava a corrida quando faltavam três horas para o fim da prova, mas as margens continuam curtas.

Os stints maiores da Toyota dão uma vantagem estratégica tremenda o que poderá significar menos uma ou até duas paragens para os GR010. Numa corrida que tem acontecido de forma ininterrupta, veremos gradualmente a vantagem a cair para o lado da Toyota, caso não aconteça nada de mais.

Em LMP2 a luta está renhida e o top 4 com as distâncias entre os candidatos à vitória a não serem grandes. Do lado de António Félix da Costa, a estratégia passa por fazer uma gestão eficiente do combustível para poder poupar também uma paragem no final, isto sem perder demasiado tempo.

Nos LMGTE Pro os Ferrari estão agora na frente não tendo feito ainda a quinta paragem, algo que a Porsche já fez e em LMGTE AM temos o Aston Martin #98 e o Ferrari # 57 na frente mas com uma paragem a menos da Cetilar que fecha o top 3 atual.

Foto: José Bispo