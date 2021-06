WEC, 8h Portimão: Primeiro Safety Car após 5h de corrida | AutoSport

É o primeiro Safety Car da prova das 8h de Portimão a contar para o WEC. Esta situação acontece devido à saída de pista do #44 da ARC Bratislava com Mirko Konopka ao volante.

First safety car of the race. The No.44 ARC Brastislava is stuck into the gravels.#WEC #8HPortimao pic.twitter.com/3veyAKAqS8