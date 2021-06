WEC, 8h Portimão, Exclusivo Romain Dumas: ” Portimão é a pior pista para começar” | AutoSport

Romain Dumas, piloto da Glickenhaus falou ao AutoSport sobre os desafios do novo projeto que assumiu, que dá em Portimão um passo importante com a estreia oficial em pista.

Dumas é uma das pedras basilares do projeto da Glickenhaus, com a sua experiência e qualidade a guiar a equipa ao nível de desenvolvimento do carro e até da estrutura. O piloto congratulou-se por finalmente o carro ir para a pista com o resto da concorrência:

“Foi bom finalmente estarmos em pista como a concorrência para ver como estamos em termos de velocidade em relação aos outros. Estamos melhor do que eu esperava, mas infelizmente tivemos um problema de caixa esta manhã, algo que nunca aconteceu e que nos tirou algum tempo de pista. É verdade que estamos a mais de um segundo mas não estamos muito mal.”

“Temos de trabalhar mais e não podemos comparar este projeto com qualquer projeto oficial, pois os meios são completamente diferentes. Acho que poucas pessoas esperavam que estivéssemos tão perto, mesmo olhando à distância a que estamos da frente. “

Há ainda muito a tirar de um carro ainda “jovem” que precisa de tempo para conseguir evoluir e mostrar o que pode realmente fazer:

“Há muito mais para tirar do carro e mesmo esta manhã creio que poderia ter feito muito melhor, mas já não pilotava o carro há muito tempo, pois não fiz o teste em Argão. O carro neste momento está um pouco solto na entrada nas curvas e mesmo na travagem temos de nos adaptar pois o carro é bastante pesado, mas no final acho que tem sido muito positivo.”

Dumas considerou que Portimão é a pista mais complicada do calendário para se iniciar o projeto dada a exigência da pista:

“Portimão é a pista mais complicada para estrear um carro. Monza seria muito mais fácil, mas no final temos de nos manter positivos e tem de se tornar a melhor pista para começar. Gosto muito da pista, pois é um traçado Old School, o que eu gosto. É a primeira vez que estou aqui e tive de me adaptar à pista.”

A tendência de vermos LMP2 na frente tem se mantido ao longo dos dois treinos livres e Dumas acredita que é preciso confiar no trabalho dos responsáveis:

“As diferenças de tempo entre LMP2 e Hipercarros não deveriam ser assim, mas creio que estamos numa fase de transição para o WEC com estas novas regras. Claro que é difícil entender a realidade e perceber quem está a levantar o pé e quem está a ir a fundo. Mas todos sabes o que é o desporto motorizado de alto nível e faz parte do jogo. Confio no ACO e na FIA e creio que eles sabem o que estão a fazer, pelo menos é essa a minha esperança. A única coisa que digo é que temos de nos lembrar de 2014 em que tínhamos carros com especificações técnicas muito diferentes e todos estavam a fazer os mesmos tempos, apesar da tecnologia diferente. O BoP é o comunismo do desporto motorizado. É melhor concentrar na tarefa que temos a fazer e resto não merece muita atenção.”

Dumas negou que a sua equipa esteja também a esconder o jogo, pois ainda há muito trabalho até chegar a esse ponto:

“Para já não estamos a gerir andamento para não ser penalizados em Le Mans. Vamos tentar fazer o máximo de voltas possível e depois pensaremos nisso. Se olharmos para a história de Le Mans temos de analisar as prestações das grandes marcas na primeira ida a Le Mans. Foram raras as que passaram sem problemas. Vamos tentar que uma pequena equipa consiga fazer tudo sem grandes problemas e é para isso que estamos aqui.”

Dumas está feliz neste novo projeto, mais um dos muitos que tem assumido, com um currículo impressionante em várias categorias:

“Estou a gostar de estar envolvido neste projeto e se não fosse assim não estaria aqui. Não creio que seja o projeto ideal para fazer quando se tem 20 anos e se precisa construir uma carreira, mas no meu caso com o meu passado posso arriscar em projetos deste género. Mas gosto de desafios e é por isso que faço tanta coisa diferente”.

Foto: José Bispo