WEC, 8H Portimão, Exclusivo José Maria Lopez: ” É uma longa caminhada com a Toyota” | AutoSport

José Maria Lopez é um dos seis pilotos que têm o privilégio de fazer a 100ª corrida da Toyota no endurance. O piloto argentino falou com o AutoSport sobre o que espera da corrida e do desenvolvimento do novo carro.

Lopez já é um homem da casa, tendo saído do WTCC para se juntar à Toyota no WEC em 2017. O piloto relembrou esse percurso:

“Já é uma longa caminhada em conjunto com a Toyota, pois estou aqui desde 2016. Sei que há pilotos que estão aqui desde o começo do projeto mas é com muito orgulho que estou com a Toyota e vejo o envolvimento da marca e o seu compromisso no campeonato e no desporto motorizado.

Foi um grande passo quando vim para o WEC com a Toyota. WTCC tinha um bom nível, mas creio que aqui é um nível acima, ao nível de colega de equipa, de adversários em pista, mas também a nível técnico e físico. Demorou um pouco a habituar-me e foi complicado. As corridas são muito diferentes e temos de lidar com coisas muito diferentes como passar dez carros por volta, o que é muito diferente de uma corrida sprint. A pressão e os níveis de concentração têm de ser maiores. “

O novo GR010 irá fazer a segunda corrida em Portimão e o piloto falou dos desafios da nova máquina, em especial o peso:

“Gosto muito do carro. Não podemos comparar com o anterior pois são regulamentações diferentes mas há também coisas muito boas neste carro. É um carro que exige 100%, sem preocupações com consumo de combustível. Somos um pouco mais lentos por causa dos regulamentos, mas o carro é muito performante.

Não é que não goste destes carros mais pesados. É diferente. Há muito desafios com este tipo de carros e sinto que a nível de condução é mais exigente do que antes. Temos tido dificuldades com a travagem, é algo que tem acontecido desde a primeira corrida. O peso do carro afeta muito a travagem e a velocidade em curva. Mas estamos a trabalhar nesse aspeto pois o sistema é diferente do que tínhamos no passado.”

Quanto às suspeitas de esconder jogo, Lopez confirmou que os carros estão a 100% e que a equipa não está a esconder o andamento. Os LMP2 estão muito perto mas o piloto argentino atribui isso aos novos regulamentos:

“Estamos no máximo que podemos. Sabemos que vamos melhorar mas neste momento estamos no máximo. Isto acontece por causa dos regulamentos e porque os LMP2 são carros muito leves, potentes e com muita qualidade e claro são protótipos putos enquanto os novos hipercarros não são tanto. São carros muito performantes e temos dificuldades em mantê-los atrás de nós.

Seria bom sermos um pouco mais rápidos que os LMP2, pois por vezes podem atrapalhar-nos mais do que deveriam e vice-versa o que pode levar até a penalizações. Mas são regras novas e é preciso dar tempo até que tudo estabilize. Creio que vai tudo melhorar com o tempo. Mas como disse estamos no máximo, temos a potência máxima que podemos ter, estamos muito limitados a nível de aerodinâmica… é um carro que esta muito limitado pelas regras e não creio que possamos ver grandes melhorias.”

Le Mans tem escapado a Lopez, mas tal não lhe tira o sono. Para este ano vai com a mesma motivação, mas sem saber com o que contar:

“Não podemos dizer se vamos ter condições para vencer. Em Spa tivemos o ritmo, mas são carros novos e não podemos prever o que pode acontecer. Le Mans por vezes não se vence pela performance mas sim por estar no sítio certo no momento certo, pois é uma corrida longa. É uma corrida onde não temos tido sorte e o dia virá quando tiver de vir. Vamos com a mesma vontade de sempre mas é Le Mans que nos escolhe e não nós que escolhemos Le Mans. “

Quanto a Portimão, ficaram elogios à pista que trará desafios para a corrida de oito horas, agendada para amanhã:

“A pista é muito boa e o novo asfalto é agora muito mais liso. Antes tinha muitos ressaltos o que não era fácil para os carros mais rápidos, mas estamos felizes por estar aqui, creio que é uma pista muito boa, gostamos de tudo aqui, o ambiente, as pessoas, o tempo. Vais ser muito mais exigente nas ultrapassagens. Com este carro e esta pista vai ser uma selva em pista nas ultrapassagens, com muitos carros, numa pista mais pequena e com poucos pontos de ultrapassagem.

O vento afeta o carro e o equilíbrio do carro pode mudar muito com esse fator. Depende de onde o vento vem mas será certamente um fator importante na corrida. E mesmo quando estamos atrás de um carro, o ar sujo também afeta a nossa performance e podemos trancar as rodas com muito mais facilidade, o que fica mais complicado com o peso do carro. A degradação não foi muito má quando testamos, mas isso foi em dezembro. Com temperaturas mais altas teremos mais degradação térmica e vai nos obrigar a cuidar mais dos pneus. A afinação que normalmente usamos não é perfeita para o início do stint mas permite mais consistência e esperemos que nos permita gerir os pneus, mas essa è a nossa função também.”

Foto: José Bispo