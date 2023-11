WEC, 8h do Bahrein, TL2: Toyota volta a ser a mais rápida | AutoSport

A Toyota voltou a ser a mais rápida, agora no segundo Treino Livre para as 8h do Bahrein. E foi novamente o #7 (M. Conway / K. Kobayashi / J. Lopez) a fazer o melhor tempo – 1:46.851, levando a melhor sobre os colegas de equipa do#8 (S. Buemi / B. Hartley / R. Hirakawa) – +0.461. Com o terceiro melhor tempo ficou o Cadillac #2 (E. Bamber / A. Lynn / R. Westbrook). Na quarta posição ficou o Porsche 963 #38 da Hertz Team JOTA (Félix da Costa / W. Stevens / Y. Ye).

E LMP2 também repetição na primeira posição, com o #22 da United Autosports (F. Lubin / P. Hanson / F. Albuquerque) a ficar com o melhor tempo – 1:52.850 -, assinado por Albuquerque. Seguiram-se o #63 da Prema (D. Pin / M. Bortolotti / D. Kvyat) e o #36 da Alpine (M. Vaxiviere / J. Canal / C. Milesi).

Em LMGTE AM, foi o Ferrari #57 da Kessel (T. Kimura / E. Masson / D. Serra) a fazer o melhor tempo – 1:58.246.

Amanhã teremos mais um treino livre e a qualificação para a prova que se inicia no sábado, às 11 da manhã.

Resultados AQUI

Foto: José Bispo