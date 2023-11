WEC, 8h do Bahrein, TL1: Toyota na frente em treino molhado | AutoSport

Não é todos os dias que se vê uma pista molhada no Bahrein, mas a chuva apareceu mesmo para o Treino Livre 1, na preparação para as 8h do Bahrein. No final da sessão, foram os carros da Toyota a ficarem com os melhores registos.

O #7 (M. Conway / K. Kobayashi / J. Lopez) fez o melhor tempo – 1:49.856 – seguido do #8 (S. Buemi / B. Hartley / R. Hirakawa) – +0.104. Seguiu-se uma armada Porsche com quatro 963, liderados pelo #99 da Proton Competition (N. Jani / G. Bruni / H. Tincknell), seguido dos Porsche Penske Motorsport #6 (K. Estre / A. Lotterer / L. Vanthoor) e #5 (D. Cameron / M. Christensen / F. Makowieck) a fechar o top 5, com o #38 da Hertz Team JOTA (Félix da Costa / W. Stevens / Y. Ye) logo a seguir, em sexto.

Em LMP2, boas notícias para os fãs portugueses, com o United #22 de Filipe Albuquerque a terminar com o melhor tempo (1:54.100) seguido do #10 da Vector (R. Cullen / M. Kaiser / G. Aubry) e o #31 da WRT (S. Gelael / F. Habsburg / R. Frijns).

Nos LMGTE AM foi o Aston Martin #777 da D’Station Racing (L. Talbot / C. Stevenson / T. Fujii) a fazer o melhor registo – 1:59.516.

A próxima sessão está agendada para as 14 e 30, encerrando os trabalhos por hoje.

Resultados AQUI

Foto: José Bispo