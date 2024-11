WEC, 8h do Bahrein: Peugeot foi a mais rápida no TL3

Será que é desta que a Peugeot entra no caminho do sucesso? Na última sessão de treinos para as 8h do Bahrein, ronda final do Campeonato do Mundo de Resistência, a Peugeot liderou a tabela de tempos com Jean-Eric Vergne a estabelecer a volta mais rápida de 1m49,443s no Peugeot 9X8 Hypercar #93. A equipa francesa já tinha feito o melhor tempo na primeira sessão de treinos.

Vergne superou Yifei Ye, no Ferrari 499P LMH da AF Corse, que registou 1m49,662s, enquanto Daniil Kvyat, da Lamborghini, ficou em terceiro com 1m50,014s no Iron Lynx SC63. Di Resta (no Peugeot #94) ficou em quarto, logo atrás de Kvyat por um centésimo de segundo.

Os Alpine A424 de Mick Schumacher e Ferdinand Habsburg terminaram em quinto e sexto. Antonio Fuoco, da Ferrari, apesar de ter completado apenas sete voltas devido a um problema no MGU, garantiu o sétimo lugar, com Antonio Giovinazzi em oitavo. O top 10 foi completado pelos Jota Porsche 963 LMDhs conduzidos por Norman Nato e Oliver Rasmussen. Kamui Kobayashi da Toyota ficou em 11º, com o Porsche líder do campeonato a terminar em 12º nas mãos de Andre Lotterer.

Os M Hybrid V8s da BMW, geridos pela WRT, que lideraram o TL2 de quinta-feira, terminaram em 17º e 18º. Na classe LMGT3, Alex Malykhin no Porsche 911 GT3-R #92 liderou com uma volta de 2m03,987s, logo à frente de Arnold Robin no Lexus da Auto Sport Promotion.

