WEC, 8h do Bahrein: Hartley, Buemi, Hirakawa conquistaram o título | AutoSport

A Toyota voltou a fazer a festa e depois do título de construtores, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa e Sebastien Buemi conquistaram o título de pilotos, com uma vitória dominante na última prova do ano. A tripulação do #8 agarrou a liderança na primeira volta e manteve-se na frente das operações até a bandeira de xadrez. Com isso, selaram o título de construtores e voltaram a fazer o pleno no WEC.

Title questions about to be answered in Bahrain!

#WEC #8HBahrain pic.twitter.com/6EN8PRYxzq — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 4, 2023

A Toyota provou novamente a sua força com uma dobradinha suada. Se o #8 dominou a corrida, o #7 (M. Conway / K. Kobayashi / J. Lopez) teve de recuperar depois de um toque do Cadillac #2 no arranque (E. Bamber / A. Lynn / R. Westbrook) que arruinou as hipóteses da tripulação de lutar pelo título. Conseguiram recuperar até ao segundo lugar e terminaram o ano no pódio, para festejar o segundo título consecutivo dos colegas do carro #8. A fechar o pódio, ficou o Ferrari #50 (A. Fuoco / M. Molina / N. Nielsen) numa luta que envolveu o outro Ferrari, o #51 (A. Pier Guidi / J. Calado / A. Giovinazzi) e o Porsche #38 da Hertz Team JOTA (Félix da Costa / W. Stevens / Y. Ye). Vimos alguns dos melhores momentos da corrida com esta luta a três, e chegamos mesmo a ver os dois Ferrari a colidirem em pista, sem danos de maior, mas no final, o terceiro lugar sorriu ao #50. O pódio ficou mais longe para Félix da Costa depois de um drive-through por regressar de forma perigosa à pista. Já o #51 perdeu “gás” já perto do final, sem conseguir aguentar o ataque do t #6 (K. Estre / A. Lotterer / L. Vanthoor).

Intense on-track battle for 3rd in Hypercar between the #50 Ferrari and #38 JOTA 😮#WEC #8HBahrain @JotaSport pic.twitter.com/CXggBMWSe6 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 4, 2023

Rui Andrade, Robert Kubica e Louis Deletraz conquistaram o último título de LMP2 na história do WEC, liderando uma vitória 1-2 para a WRT e conquistando o título da classe. Foi mais uma corrida forte da WRT, com a diferença para o carro #41 que venceu e o #31 (S. Gelael / F. Habsburg / R. Frijns) a ficar definida numa paragem nas boxes mais lenta para o #31, que fez a balança pender para o #41. O JOTA Oreca #28 de Oliver Rasmussen, David Heinemeier Hansson e Pietro Fittipaldi completou o pódio, terminando à frente do Prema Racing #9, conduzido por Filip Ugran, Bent Viscaal e Juan Manuel Correa, em quarto. Filipe Albuquerque terminou a corrida em nono com o #22(F. Lubin / P. Hanson / F. Albuquerque) a ser penalizado durante a corrida. Depois do excelente ritmo mostrado nos treinos, o #22 não conseguiu capitalizar o potencial mostrado e terminou a época longe dos lugares que desejava.

Em LMGTE, na última corrida dos GTE, Michelle Gatting, Rahel Frey e Sarah Bovy conseguiram a vitória final, batendo a D’station Racing na fase final. Foi a primeira vitória da tripulação 100% feminina e um prémio merecido pela excelente trajetória no mundo do endurance. Stevenson, Liam Talbot e Tomonobu Fujii terminaram em segundo na classe, com a máquina n.º 98 da NorthWest AMR de Ian James, Daniel Mancinelli e Alex Riberas a completar o pódio. O título já tinha sido entregue à tripulação do Corvette #33 (B. Keating / N. Varrone / N. Catsburg).

