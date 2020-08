WEC: 8h do Bahrein antecipada uma semana

O Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC) antecipou a corrida final no Bahrein, criando assim um confronto com o IMSA WeatherTech Sportscar Championship. A última ronda do FIA WEC desta temporada no Bahrein estava prevista para dia 21 de novembro, mas foi antecipada para 14 de novembro. Esta notícia vem após a Fórmula 1 anunciar que vai estar no mesmo circuito entre 29 de novembro e 6 de dezembro.

A mudança da data significa que as 8 Horas do Bahrein terão lugar no mesmo dia que a corrida de Sebring do IMSA WeatherTech Sportscar Championship.

O CEO do WEC, Gerard Neveu, expressou ao sportscars365.com que o confronto de datas entre o WEC e o IMSA terá um impacto mínimo: “Como declarámos quando anunciamos o calendário revisto em abril, estas datas estavam sujeitas a alterações, por causa da pandemia ou por causa de outros calendários da FIA”.

“Temos muita sorte que o Circuito Internacional do Bahrein esteja pronto, naquele que será um período extremamente ocupado para eles. É, claro que infelizmente a data entre agora em conflito com as 12 Horas de Sebring do IMSA, mas as datas das corridas foram conseguidas devido a uma situação sem precedentes e acreditamos que haverá um impacto mínimo em ambas as séries”.