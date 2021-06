WEC, 8h de Portimão – Pela Lente de José Bispo | AutoSport

José Bispo acompanha as principais competições de endurance do mundo (WEC e ELMS). Em Portimão, também ele “jogou em casa”. Fique com um breve texto e uma amostra do excelente trabalho feito ao longo do fim de semana:

‘’ Mais uma vez a bandeira portuguesa no pódio de uma corrida do WEC. Foi um momento de orgulho ter estado presente para fotografar esta corrida, numa época que começou bem para as cores nacionais, com a vitória do Filipe em Spa e agora o António em Portimão. Antes das 24 Horas de Le Mans ainda vamos ter a corrida em Monza, o templo da velocidade. A luta promete ser intensa pela vitória na categoria LMP2.

Fotografar todas as corridas de um campeonato do mundo não é fácil e com mais um ano de muitas restrições nas viagens. Mas mais uma vez conto lá estar para registar mais momentos como os deste fim de semana que nos enchem a alma de orgulho’’