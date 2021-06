WEC, 8h de Portimão: Glickenhaus – O primeiro passo de um sonho | AutoSport

A Glickenhaus fez a sua estreia oficial em Portimão. Foi um momento especial pois trata-se de uma pequena equipa a tentar levar a melhor contra grandes marcas, com estruturas tremendas e meios espantosos.

O AutoSport esteve à conversa com o homem que sonhou em ganhar Le Mans, James Glickenhaus, que falou da competição de forma quase poética. O americano mostrou-se feliz por estar em Portugal e apontou as exigências do Autódromo Internacional do Algarve:

“É uma honra estar em Portugal, um país tão bonito. Lembra-me que a Riviera do sul de França é lindo. Estamos a aprender muito nestes dias. Esta pista é um pouco mais curta que o habitual e com uma exigência a nível aerodinâmica maior. Escolhemos o pacote aerodinâmico de baixo apoio aerodinâmico para a época, por que estamos a tentar vencer Le Mans, mas mesmo nesta pista, com pneus novos, não estamos mal e para mim é fantástico que uma pequena empresa como nós venha para este campeonato e tente bater o pé à Toyota com estruturas que não são comparáveis.

Esta é a pista mais difícil para nós. Antes de mais é uma pista fantástica. Sinuosa, com muitas mudanças de elevação e a reta é relativamente curta para nós, pois estamos a conseguir 310 km/h e creio que em Le Mans deveremos chegar aos 340 km/h. Mas estamos dentro do que tínhamos previsto, pois já testamos cá anteriormente com o nosso 003, pelo que conhecemos a pista e temos dados de telemetria que nos indicavam que esta seria a prova mais difícil para nós.”

O projeto da Glickenhaus tenta reproduzir o espírito do passado, em que pequenas estruturas conseguiram ter sucesso, uma visão que se pensava já extinta ao mais alto nível mas que agora ressurge:

“Sinto orgulho no que estamos a fazer porque creio ser importante as pessoas perceberem que todos têm uma oportunidade. Adoro os tempos da competição em que os amigos se juntavam com a família e construíram carros em casa e os levavam para as pistas para competir e precisamos mais disso. Isto tornou-se muito caro e temos que trazer jovens para o motorsport ou então vai acabar. Os políticos dizem-nos para usar elétricos mas aí vamos todos adormecer. Por conseguinte creio ser importante que as pessoas acreditem que uma pequena equipa pode tentar lutar contra as companhias gigantes e ter uma hipótese.

Não queremos copiar o passado mas temos de olhar para o passado pois aí encontramos carros lindos e creio que não devemos ter receio de usar esses elementos em carros novos. Quando se olha para este carro percebemos que não é um carro antigo, mas tem um feeling dos tempos antigos. Conseguimos ver um Porsche 917, um Ferrari 412S, um Lola T70, um Ford GT. Isso era o que eu queria. Para mim este carro é uma espécie de 917 moderno. Este é um sonho meu que se está a realizar. Competir no WEC e em Le Mans mas com um carro bonito e rápido.”

A vontade da equipa é competir também nos Estados Unidos:

“Esperamos entrar também no IMSA graças à convergência, mas independentemente das corridas que fizermos no WEC, queremos correr em Sebring, Daytona e noutras pistas dos Estados Unidos.”

Também Romain Dumas falou com o AutoSport, admitindo que o primeiro passo oficial da equipa foi positivo:

“Foi bom finalmente estarmos em pista como a concorrência para ver como estamos em termos de velocidade em relação aos outros. É verdade que estamos a alguma distância mas não estamos muito mal. Temos de trabalhar mais e não podemos comparar este projeto com qualquer projeto oficial, pois os meios são completamente diferentes.“

Dumas considerou que Portimão é a pista mais complicada do calendário para se iniciar o projeto dada a exigência da pista:

“Portimão é a pista mais complicada para estrear um carro. Monza seria muito mais fácil, mas no final temos de nos manter positivos. Gosto muito da pista, pois é um traçado Old School, o que eu aprecio. É a primeira vez que estou aqui e tive de me adaptar à pista.”

A tendência de vermos LMP2 na frente tem se mantido ao longo dos dois treinos livres e Dumas acredita que é preciso confiar no trabalho dos responsáveis:

“As diferenças de tempo entre LMP2 e Hipercarros não deveriam ser assim, mas creio que estamos numa fase de transição para o WEC com estas novas regras. Claro que é difícil entender a realidade e perceber quem está a levantar o pé e quem está a ir a fundo. Mas todos sabemos o que é o desporto motorizado de alto nível e faz parte do jogo. Confio no ACO e na FIA e creio que eles sabem o que estão a fazer, pelo menos é essa a minha esperança. A única coisa que digo é que temos de nos lembrar de 2014 em que tínhamos carros com especificações técnicas muito diferentes e todos estavam a fazer os mesmos tempos, apesar da tecnologia diferente. O BoP é o comunismo do desporto motorizado. É melhor concentrar na tarefa que temos a fazer e resto não merece muita atenção.”

Dumas está feliz neste novo projeto, mais um dos muitos que tem assumido, com um currículo impressionante em várias categorias:

“Estou a gostar de estar envolvido neste projeto e se não fosse assim não estaria aqui. Não creio que seja o projeto ideal para fazer quando se tem 20 anos e se precisa construir uma carreira, mas no meu caso com o meu passado posso arriscar em projetos deste género. Mas gosto de desafios e é por isso que faço tanta coisa diferente”.