WEC, 8h de Portimão: António Félix da Costa para o ataque final | AutoSport

Falta uma hora para o final da corrida e parece que a Toyota tem a operação controlada enquanto que em LMP2 a luta está acesa e António Félix da Costa luta pela vitória.

Nos Hipercarros, temos o Toyota #7 na frente das operações seguido do #8 a pouco mais de 5 segundos. Os stints mais curtos da Alpine estão a prejudicar o bom andamento do A480 que em velocidade pura é o mais rápido em pista, mas está a sofrer com o facto de ter de parar mais vezes para abastecer.

Em LMP2 está tudo em aberto e a estratégia da JOTA parece estar a resultar, com os dois carros na frente da corrida. António Félix da Costa assumiu o volante do Oreca #38 e tentar agora o ataque final à vitória, com o #22 da United por perto.

Em LMGTE Pro temos o Ferrari #51 na frente da corrida com o #92 a 24 segundos e o Ferrari #52 a 28. Tudo em aberto até ao fim portanto. Em LMGTE AM temos o Porsche da Team Project 1 com 44 segundos de vantagem para o Ferrari #47 da Cetilar. Muitas lutas e tudo por decidir.

