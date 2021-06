WEC, 8h de Portimão: Alpine na frente, Félix da Costa mais longe do topo | AutoSport

O Alpine #36 lidera a corrida de Portimão depois de um começo de corrida forte, com os Toyota a manterem-se no encalço do líder com a vantagem na duração dos seus stints.

No final da primeira hora das 8h de Portimão a Alpine mantinha a liderança da corrida, algo que apenas perdeu quando entrou nas boxes. Depois do primeiro ciclo de paragens o A480 ficou com mais de 6 segundos de vantagem para o Toyota #8 enquanto o #7 estava a 10 segundos da liderança, com um forte arranque do carro da marca francesa, que conseguiu afastar-se das máquinas nipónicas.

Em LMP2 Geido Van der Garde continuava a capitalizar o bom stint que estava a fazer, tendo passado para a liderança da corrida, perdida por Tom Blomqvist na primeira volta. O carro da WRT era segundo, com o #22 da United a em terceiro e o #38 já com Roberto Gonzalez ao volante era quarto, depois do primeiro stint feito por António Félix da Costa.

Em LMGTE Pro o Porsche #92 manteve a liderança conquistada na qualificação de ontem, apesar da forte do Ferrari #51 que não descolou da frente. Em terceiro já a alguma distância seguia o Ferrari #52 da Ferrari com o Porsche #91 a fechar este grupo.

Em LMGTE AM era o Ferrari #57 da Kessel na frente, quando se esgotou a primeira hora de prova.

As lutas foram-se desenvolvendo ao longo da segunda hora, mas o Alpine manteve-se na frente com os Toyota a uma distância similar, apesar das máquinas nipónicas terem clara vantagem em relação à duração dos seus stints o que beneficia a estratégia.

Em LMP2 Vimos a WRT a subir posições enquanto o #38 da Jota caiu para quarto depois da primeira ronda de paragens, depois de Félix da Costa ter entregue o carro Roberto Gonzalez.

No final da terceira hora é o United Autosports #22 na frente, seguido do Oreca #31 da WRT. Em LMGTE no final da terceira hora era o Ferrari #51 na frente corrida seguido do Porsche #92 e do Ferrari #52. Em LMGTE AM Também a AF Corse na frente com o #54 na frente do Ferrari da Cetliar #47.

