WEC, 8h Bahrein: Toyota #7 na pole. Albuquerque (LMP2) e Lamy (GTEAm) os mais rápidos

Na última ronda do Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC), o pelotão do WEC foi até ao Bahrein. Na qualificação, o Toyota TS050 Hybrid #7, pilotado por Mike Conway, Kamui Kobayashi e José María López conquistou a pole position para a corrida com um tempo de 1:40.747s. Na última corrida das regulamentações LMP1, a Toyota colocou os dois carros na fila da frente, com o #8 Toyota TS050, pilotado por Brendon Hartley, Sébastien Buemi e Kazuki Nakajima, a ficar a 0.751s.

Na categoria LMP2, o #22 da United Autosports Oreca 07 – Gibson foi o mais rápido. Assim, Filipe Albuquerque, Phil Hanson e Paul Di Resta saem na frente nesta categoria. Já o #38 da Jota Sport, com António Félix da Costa, Roberto Gonzalez e Anthony Davidson, parte da quarta posição nos LMP2. Na categoria LMGTEAm, o #98 Aston Martin Vantage, pilotado por Pedro Lamy, Paul Dalla Lana e Ross Gunn, foi o mais rápido.