WEC, 8H Bahrein: Brendon Hartley conquista a pole position para a Toyota | AutoSport

A Toyota colocou os seus dois GR010 Hybrid na primeira fila da grelha de partida para a última corrida da temporada do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA, com Brendon Hartley no carro nº8 a bater Kamui Kobayashi ao volante do nº7 por 0.489s.

Hartley alcançou a pole position no carro que divide com Sebastien Buemi e Ryo Hirakawa com o tempo de 1:46.564s, deixando o carro de Mike Conway, Jose Maria Lopéz e Kobayashi no segundo lugar, passando a liderar o campeonato.

O Cadillac Racing V-Series.R n.º 2 de Alex Lynn foi o terceiro mais rápido na qualificação com 1:47,265s, seguindo-se o Porsche 963 nº 6, pilotado por Kevin Estre. A Ferrari AF Corse coloca os seus dois 499P em quinto e sexto, com o n.º 50 de Antonio Fuoco a liderar a dupla italiana, enquanto o n.º 51 foi conduzido por Alessandro Pier Guidi.

O carro de António Félix da Costa, o Porsche 963 nº38 da Hertz Team JOTA, arranca do nono posto da grelha de partida.

Em LMP2, Tom Blomqvist deu a pole position para a última corrida da categoria no WEC à United Autosports. O piloto britânico, que faz a sua primeira participação no WEC desde as 24 Horas de Le Mans em junho, conduziu o Oreca nº23, alcançando o registo de 1:52.290s, com uma vantagem de 0,271s para Charles Milesi no Oreca nº36 da Alpine Elf Team.

O Oreca nº22 de Filipe Albuquerque arranca do quinto posto no pelotão da classe LMP2.

A última pole position da LMGTE Am foi conquistada pela Iron Dames, com Sarah Bovy a esmagar os adversários com o tempo de 1:58,692s aos comandos do Porsche 911 RSR – 19 n.º 85. É a terceira pole position alcançada pela equipa Iron Dames, mas Bovy tentou um tempo ainda mais rápido na volta seguinte, sofrendo um despiste sem danos no carro alemão.

Foto: José Bispo/JBphotopress