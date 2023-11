WEC, 8H Bahrein: Alex Lynn leva Cadillac Racing ao topo da tabela de tempos no último treino | AutoSport

Alex Lynn aos comandos do Cadillac V-Series.R nº2 da Cadillac Racing foi o piloto mais rápido da derradeira sessão de treinos livres das 8 Horas do Bahrein, prova que fecha a temporada de 2023 do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA.

Alcançando a melhor volta em 1:49.512s, Lynn deixou Antonio Fuoco no Ferrari 499P nº50 a 0.498s de diferença, seguindo-se o Porsche 963 nº99 de Gianmaria Bruni. Com uma temperatura mais baixa do que na sessão anterior, os tempos foram mais lentos do que no treino livre 2.

Em LMP2, Tom Blomqvist no Oreca nº23 da United Autosports deixou a 0.028s o segundo carro mais rápido, o Oreca nº9 da Prema Racing com Bent Viscaal ao volante.

Depois de ter sofrido um acidente na segunda sessão de treinos livres, o Porsche 911 RSR – 19 nº56 da Project 1 – AO, com Matteo Cairoli ao volante, liderou a tabela de tempos dos LMGTE, com o tempo de 1:58.214s, à frente do Ferrari 488 GTE Evo n.º 83 da Richard Mille AF Corse.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.

Foto: José Bispo/JBphotopress