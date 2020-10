WEC, 8h Bahrein: A mais pequena lista de inscritos

O Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC) apresentou a lista de inscritos para as 8h do Bahrein, que decorrem a 14 de novembro.

Para o fecho do campeonato e o fim da categoria LMP1, apenas dois carros desta categoria estarão presente, os Toyota TS050 – Hybrid. Quanto à classe LMP2, Filipe Albuquerque vai estar no Bahrein, no #22 da United Autosports, acompanhado de Paul Di Resta e Phil Hanson, para confirmar o título de campeão mundial da categoria, após vencer as 24h de Le Mans. Também António Félix da Costa volta ao #38 da Jota Sport, com Anthony Davidson e Roberto Gonzalez como companheiros de equipa.

Nas 8h do Bahrein, os LmGTE Am são a categoria mais representada, com 10 inscritos para a ronda final do Campeonato do Mundo de Resistência.