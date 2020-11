WEC, 8h Bahrein: #7 Toyota vence; Félix da Costa 2º, Albuquerque 4º (LMP2); Lamy 9º (GTEAm)

O Toyota TS050 Hybrid #7 venceu a última corrida da temporada de 2019/2020 do Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC), as 8h do Bahrein. Mike Conway, Kamui Kobayashi e José María López com a vitória no Bahrein tornam-se Campeões do Mundo do WEC, nesta que também é a despedida dos LMP1.

Na classe LMP2, o #37 Oreca 07 – Gibson da Jackie Chan Racing venceu. O carro pilotado por Ho-Pin Tung, Gabriel Aubry e Will Stevens também esteve presente no pódio à geral, já que nesta ronda estiveram apenas dois LMP1.

Nas cores portuguesas, o melhor classificado foi o #38 Jota Sport Oreca 07 – Gibson de António Félix da Costa, Roberto Gonzalez e Anthony Davidson na segunda posição dos LMP2. O #22 Oreca 07 – Gibson da United Autosports terminou na quarta posição entre os LMP2, pois um toque nas boxes deu uma penalização de cinco segundos a este carro. Mas, o mais importante é o título de Campeão Mundial de Resistência da categoria LMP2 para Filipe Albuquerque, Phil Hanson e Paul Di Resta.

Nos LMGTEPro, a vitória foi para o #92 Porsche 911 RSR pilotado por Michael Christensen e Kevin Estre. Nos LMGTEAm, a vitória foi para o #56 Porsche 911 RSR do Team Project One de Egidio Perfetti, Larry Ten Voorde e Jörg Bergmeister.

De regresso ao FIA WEC, Pedro Lamy esteve no #96 Aston Martin Vantage. A fazer equipa com Ross Gunn e Paul Dalla Lana, o #98 terminou na 9º posição da categoria LMGTEAm.