WEC, 8 Horas Sebring: Félix da Costa em quinto nos LMP2 | AutoSport

Teve início este fim-de-semana, em Sebring, Estados Unidos, o WEC (Campeonato Mundial FIA de Resistência). António Félix da Costa tudo fez, lutou ao máximo, para minimizar danos, num dia dia complicado para o #38 da JOTA. O sexto lugar final e 12 pontos para as contas do campeonatos na classe LMP2 acabam por ser o positivo a tirar, além do registo da volta mais rápida na corrida.

Num pelotão de trinta e sete carros, com dezassete deles da categoria LMP2, o WEC iniciou-se este fim-de-semana, com as 1000 milhas de Sebring. António Félix da Costa, juntamente com Will Stevens e Roberto Gonzalez, largaram da 8ª posição da grelha mas desde logo mostraram argumentos para lutar pela vitória, no entanto a corrida com 8 horas de duração acabou por não sorrir à tripla do #38, que terminou na 6ª posição final da LMP2, somando 12 pontos para o campeonato.

Num dia assumidamente, difícil, Félix da Costa descreveu a corrida como “de muita luta. Perdemos algum tempo no inicio, no meio do pelotão, chegámos a estar a uma volta do 1º, mas tanto eu, como o Will (Stevens) e também o Roberto (Gonzalez) nunca baixámos os braços e acreditámos sempre. Nas últimas quatro horas foi ataque total e recuperámos muito tempo e posições. Obviamente o 6º lugar não era o resultado que queríamos, mas o campeonato é longo e vamos trabalhar para estar mais fortes na próxima prova em Spa Francorchamps.”

A vitória à geral na corrida de ontem, acabou por sorrir à Alpine, da categoria Hypercar. Na classe que nos diz respeito, a mais competitiva e numerosa, a LMP2, foi a United a levar a vitória para casa, com o carro nº 23, pilotado por Paul Di Resta, Oliver Jarvis e Josh Pierson. Na 2ª posição terminou o carro#31 da WRT, com Galael, Frijns e Rast, com o outro WRT (#41) a fechar o pódio, com Nato, Habsburg e Andrade ao volante. Desta forma Félix da Costa soma 12 pontos para as contas do campeonato, nesta primeira prova da temporada do Mundial de Resistência. A próxima prova tem lugar na Bélgica, com as 6 horas de Spa Francorchamps, no dia 7 de Maio.