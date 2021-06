WEC, 8 h de Portimão: LMP2 lideram nos dois primeiros treinos | AutoSport

Os LMP2 estiveram na frente das operações no Autódromo Internacional do Algarve. As máquinas da classe secundária do WEC continuam a fazer tempos por volta mais rápidos que os Hipercarros. Toyota e Alpine foram penalizados com mais peso e menos potência, motivado pelo sistema de BoP e estão em Portimão a mostrar um timo abaixo dos LMP2.

No primeiro treino foi o Oreca #38 da Jota a ficar com o melhor tempo da sessão (1:33.752). António Félix da Costa tratou de fazer o tempo mais rápido numa sessão em que a equipa ensaiou a qualificação, com a segunda sessão a ficar reservada para estudar as possibilidades para a corrida. Nos Hipercarros, o melhor tempo foi para o Alpine A480 (A. Negrão / N. Lapierre / M. Vaxiviere) – 1:33.781- com os Toyota GR010 a ficar na terceira e quarta posição. Fruto do sucesso conquistado em Spa, o carro ficou com mais 26 kg de peso, além de menos 7 cv de potência e menos 2MJ de energia por stint permitido. No caso da Alpine a penalização foi menos severa, com atribuição de 22kg de peso e redução de 5cv de potência e menos 2MJ por stint.

A primeira ida do Glickenhaus (R. Briscoe / R. Dumas / R. Westbrook) deu um 12º tempo a pouco mais de um segundo do melhor registo.

O segundo melhor carro LMP2 foi o da Inter Europol Competition (J. Smiechowski / L. Deletraz / A. Brundle) seguido do #21 da Dragonspeed, primeiro em Pro/Am (H. Hedman / J. Montoya / B. Hanley).

Nos LMGTE a Porsche tratou de fazer o melhor tempo, com os dois carros nas primeiras posições à frente dos Ferrari e em LMGTE AM foi também um Porsche em destaque, o da Dempsey Proton.

Na segunda sessão de treino que decorreu esta manhã, foi o #22 da United AutoSports (P. Hanson / W. Boyd / P. Di Resta) a fazer o melhor tempo (1:31.984), seguido do #31 da WRT (R. Frijns / F. Habsburg / C. Milesi). O #38 de Félix da Costa foi oitavo (+0.693). Nos Hipercarros, a Alpine voltou a ficar na frente (1.32.074), com o quarto tempo apenas, com os Toyota a ficarem e sétimo e nono. A Glickenhaus terminou a sessão com problemas técnicos e fez apenas o 13º tempo. Haverá mais uma sessão de treinos livres, agendada para as 14h.

Foto: José Bispo