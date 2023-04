WEC, 6H Spa: Pole position nada fácil para a Toyota | AutoSport

Depois de Kamui Kobayashi no Toyota GR010 Hybrid #7 ter liderado a sessão de treinos com pista húmida que antecedeu a qualificação para as 6 Horas de Spa-Francorchamps, o piloto japonês voltou a dar uma pole position à Toyota. No entanto, isto só ocorreu depois da volta de Antonio Giovinazzi no Ferrari 499P #51 que lhe dava o primeiro lugar da grelha de partida da corrida de amanhã ter sido apagada por excesso dos limites de pista. Além de ter tido a pole position em risco, a Toyota perdeu um dos seus Hypercar num acidente causado pela falta de temperatura nos pneus.

A sessão de qualificação da classe principal do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) ficou marcada pelo acidente sofrido por Brendon Hartley aos comandos do Toyota #8. O piloto neozelandês perdeu o controlo do protótipo em Raidillon na volta de saída e bateu nas barreiras, provocando a bandeira vermelha e não regressando à sessão de qualificação.

Antonio Giovanazzi surpreendeu com a volta em 2:00.777s no final da sessão, mas o seu tempo foi apagado, devolvendo o primeiro lugar à Toyota, que através de Kobayashi, com o tempo de 2:00.812s, conquistou a pole position por apenas 0.024s. Miguel Molina no Ferrari #50 foi o segundo mais rápido, enquanto o #51 vai largar em terceiro.

O novo Porsche 963 da HERTZ Team JOTA, partilhado por António Félix da Costa, Will Stevens – que foi o piloto em ação na qualificação – e Yifei Ye conquistou o sétimo lugar da grelha de partida na primeira qualificação da equipa na categoria Hypercar.

Em LMP2, o Oreca #23 da United Autosports (J. Pierson/T. Blomqvist/O. Jarvis) conquistou a segunda pole position consecutiva no WEC, mas o #22 de Filipe Albuquerque, Phil Hanson e Frederick Lubin foi apenas o sétimo mais rápido. Um resultado inesperado para a equipa.

Em LMGTE-Am, Ahmad Al Harthy conquistou a sua primeira pole position no WEC ao volante do Aston Martin Vantage GTE #25 da ORT by TF com o tempo de 2:17.216s, ficando à frente do Porsche 911 RSR-19 #85 da Iron Dames.

