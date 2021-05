WEC, 6H SPA: Pódio nos LMP2 com dois portugueses

Filipe Albuquerque e António Félix da Costa vão estar no pódio na classe LMP2 das 6H de Spa a primeira prova do Mundial de Resistência (FIA WEC).

Filipe Albuquerque foi o vencedor da classe, com o carro da United sempre na liderança da prova, aliás sempre dando mostras durante toda a semana de um poderio dentro da classe e até do pelotão.

Com alguns sustos durante as 6h da prova, como foi o caso da penalização de 5 segundos por sair da paragem nas boxes de forma insegura ou o drive through que o português teve que cumprir quando passou para os comandos no seu último turno, no geral o #22 esteve muito bem, até se especulando, aqui e ali, se não poderia subir ao pódio da classificação geral.

António Félix da Costa fez um belo turno ao volante do carro #38 da JOTA, colocando-o no terceiro posto, na altura atrás do carro da G-Drive. Com Anthony Davidson ao volante o carro passou pelo segundo posto da geral, até ter perdido a posição para o outro carro da JOTA, o #28.

O piloto Rui Andrade, que corre com as cores de Portugal e que esteve aos comandos do carro #25 da G-Drive, terminou no 10º posto nos LMP2

É um belo começo do mundial para as cores lusas, com dois dos melhores pilotos nacionais atuais a juntarem-se novamente no pódio de uma prova, que serve muito para testar para Le Mans.