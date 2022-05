WEC, 6H Spa: Oreca da Team Penske foi o mais rápido no segundo treino | AutoSport

No segundo treino livre das 6 Horas de Spa-Francorchamps do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA voltamos a ter um LMP2 no topo da tabela de tempos. Numa sessão que terminou mais cedo devido a bandeiras vermelhas, o Oreca 07 #5 da Team Penske (Manu Collard, Felipe Nasr e Dane Cameron) foi o mais rápido com o tempo de 2:04s443s.

Os carros de Filipe Albuquerque e António Félix da Costa ficaram entre os dez mais rápidos da sessão, enquanto o Oreca #45 da Algarve Pro Racing e o piloto Rui Andrade (Realteam by WRT) ficaram em lugares próximos dos 10 primeiros.

O carro mais rápido da classe Hypercar foi o Glickenhaus 007 LMH a 21 milésimos de segundo do Oreca 07 LMP2 da Team Penske, com o Toyota GR010 HYBRID #8 a fechar os três mais rápidos da sessão.

Nenhuma mudança nos GTE-Pro entre o primeiro treino e o segundo, o Porsche 911 RSR #92 de Kevin Estre e Michael Christensen na liderança, seguido dos Ferrari 488 GTE Evo #51 e #52. O Porsche 911 RSR #46 da Team Project 1 manteve a liderança entre os GTE-Am.

A terceira sessão de treinos livres realiza-se a partir das 13 horas (em Portugal continental)

