WEC, 6H Spa: Boa preparação de António Félix da Costa para Le Mans | AutoSport

A terceira prova da temporada do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), as 6 Horas de Spa-Francorchamps, foi um momento muito importante para António Félix da Costa e a Hertz Team Jota. Além da estreia do Porsche 963 e passarem a competir na classe principal do WEC, esta prova foi encarada como uma preparação para a edição centenário das 24 horas de Le Mans.

A estreia do Porsche 963 às mãos de António Félix da Costa, Will Stevens e Ye Yifei correu bem e a equipa alcançou o sexto posto da classificação geral.

Numa prova marcada pelas diferentes condições meteorológicas que se fizeram sentir na Bélgica, coube a Félix da Costa o arranque e primeiro turno de condução. O objetivo era garantir informação e dados sobre o comportamento do Porsche para a preparação das 24 Horas de Le Mans.

No final da prova o piloto luso revelava que: “cumprimos na íntegra o objetivo que tínhamos para esta corrida. Aprendemos muito sobre o Porsche 963, tanto a nível de condução, como técnico e na realidade todos ficámos otimistas com a nossa performance. Acredito que temos uma equipa forte e coesa para lutar à geral nas corridas que aí vêm. Ainda há trabalho a fazer, mas estamos contentes!”

A próxima prova do WEC é a mítica prova francesa que festeja o seu centenário.