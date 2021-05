WEC, 6H SPA: 5ª Hora

Ao fim de 5 horas, apenas dois Full Course Yellow. Uma dessas ocasiões para retirar detritos da pista, a outra situação porque o Toyota #7 falhou a travagem e ficou preso na caixa de gravilha.

Depois dessa situação, Fabio Scherer, que ficou imediatamente atrás do #7 após o período de FCY, ainda pensou em tentar a ultrapassagem, mas as suas intenções foram resfriadas pela United Autosports USA, já que a liderança nos LMP2 poderia ficar em causa, se entrasse na luta direta com um hipercarro.

Como se não bastasse o tempo perdido na paragem na gravilha, o #7 foi ainda considerado culpado do toque com o GTE #91 e foi penalizado com um drive through, onde perdeu a posição para o LMP2 da United, antes deste também parar para entrar Filipe Albuquerque, possivelmente até ao fim da prova.

Albuquerque ainda passou por uma situação que poderia ter-lhe retirado a liderança, quando o JOTA#38 estava mais perto do #22. O carro da United foi penalizado, juntamento com alguns outros carros, com um drive through por quebrarem as regras durante o período de FCY. O português foi logo na volta seguinte cumprir a penalização e conseguiu manter a liderança nos LMP2.

São lideres então o #8 em hipercarro, o #22 nos LMP2 (com o #38 da JOTA e de António Félix da Costa na terceira posição na luta pelo segundo posto), o #92 nos GTE-Pro e o #8 nos Am.

A Alpine ainda pode estar na calha pela vitória na prova, com a Toyota a não ser tão avassaladora quanto aquilo que se pensava.