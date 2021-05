WEC, 6H SPA: 4ª hora

O primeiro Full Course Yellow das 6H de Spa aconteceu entre a terceira e a quarta hora de prova. Não aconteceu por causa de nenhum incidente em particular, mas sim para retirar alguns detritos da pista, especialmente a cobertura de uma das óticas do Toyota #7, que saltou do carro após um toque entre este e o Porsche #91, que perdeu muitas posições na sua classe.

Foi José Maria Lopez quem tocou na traseira do Porsche #91 conduzido na altura por Richard Lietz, O Porsche passou para último da categoria com uma paragem demorada para trocar o pneu e com danos no carro.

The @PorscheRaces #91 is slow on track.

Does this have something to do with the contact earlier with one of @TGR_WEC Hypercar?#WEC #6HSpa pic.twitter.com/ntH32IEdzV May 1, 2021

Fora isso, a liderança da prova à 4ª hora pertence ao #7 com o Alpine a intrometer-se entre os dois Toyota.

Nos LMP2 é ainda o #22 a liderar, desta vez com o estreante Fabio Scherer a pilotar o Oreca. O carro da United foi penalizado com 5 segundos a juntar à próxima paragem nas boxes, por uma saída insegura no pitstop. Para além disso, Scherer teve uma incursão pela relva com dois dos pneus, não perdendo nem a liderança nem o controlo do carro. A luta pelos dois outros lugares do pódio está bem acesa entre o #26 da G-Drive e o #38 da JOTA, com Félix da Costa na tripulação.

Nos GTE-Pro é Kevin Estre novamente na liderança e nos Am é o Ferrari #83 o líder.