WEC, 6H SPA: 3ª HORA

O Oreca #22 da United Autosports USA conduzido por Filipe Albuquerque só não é líder nos LMP2 na passagem pela terceira hora de prova porque fez a sua paragem e foi ultrapassado por Nick de Vries da G-Drive. A liderança deve surgir após a paragem do carro da G-Drive. António Félix da Costa passou a ocupar o terceiro posto nos LMP2. Rui Andrade, no outro carro da G-Drive ocupa o 14º posto da geral, 11º dos LMP2.

Na frente da prova à geral, o Alpine passa novamente como líder, mas como no caso dos LMP2, os dois Toyota pararam. O #7 está à frente do #8 e deve ocupar a liderança após a paragem do Alpine.

Nos GTE-Pro é Ferrari #33 da AF Corse o líder e nos Am é« regressa o Aston Martin #33 à liderança na categoria.