WEC, 6h São Paulo: Toyota lamenta resultado, mas festeja triunfo do Lexus em LMGT3

A Toyota Gazoo Racing teve um fim de semana difícil no Brasil, terminando fora do top 10 com os dois carros GR010 HYBRID, marcando a sua primeira corrida sem pontos no Campeonato Mundial desde 2018. O carro n.º 7 (Conway, Kobayashi, de Vries) terminou em 14.º lugar, enquanto o n.º 8 (Hartley, Hirakawa) ficou em 15.º, correndo como uma equipa de dois pilotos devido à ausência de Buemi.

Apesar do grande esforço, das paragens nas boxes sem incidentes e da condução consistente, ambos os carros não tiveram ritmo durante toda a corrida e não conseguiram disputar pontos. Uma breve interrupção devido a um papagaio na pista contribuiu para as circunstâncias invulgares da corrida.

Kamui Kobayashi (diretor da equipa e piloto do carro n.º 7): “Estou muito desapontado com o desempenho e o resultado, porque terminar em 14.º e 15.º não é o que esperávamos. Demos o nosso melhor para melhorar o desempenho, mas obviamente ficámos muito atrás. Não tínhamos a velocidade em linha reta dos outros, o que significava que não conseguíamos competir com ninguém. Precisamos de analisar isto e trabalhar arduamente para melhorar a situação, então tenho a certeza de que podemos voltar mais fortes na próxima corrida. Do lado positivo, parabéns à equipa AKKODIS ASP por vencer a categoria LMGT3 com o RC F LMGT3. Estou feliz por vê-los no meio do pódio; eles realmente mereceram esta vitória.”