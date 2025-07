WEC, 6h São Paulo: Porsche e Toyota lideraram treinos antes da qualificação

Antes das 6 Horas de São Paulo, a Porsche Penske Motorsport continuou a ditar o ritmo nos treinos livres 2. Kevin Estre fez a volta mais rápida com um tempo de 1:23.508 no Porsche 963 n.º 6, à frente do seu companheiro de equipa Julien Andlauer segundo carro da equipa, completando uma dobradinha para o fabricante alemão.

A volta de Estre foi significativamente mais rápida do que a marca de 1:25.176 registada por Laurens Vanthoor no TL1, na sexta-feira. O BMW M Hybrid V8 n.º 15, da equipa WRT e pilotado por Raffaele Marciello, ficou em terceiro lugar, apenas 0,110 segundos atrás do líder. O Cadillac V-Series R n.º 12, com Alex Lynn ao volante, e o Aston Martin Valkyrie n.º 007, pilotado por Harry Tincknell, completaram os cinco primeiros lugares.

Na classe LMGT3, o favorito local Eduardo Barrichello entusiasmou o público de São Paulo ao liderar a tabela de tempos no TL2 com uma volta de 1:34.493 no Aston Martin Vantage GT3 Evo n.º 10 da Racing Spirit of Leman. Ele superou Yuichi Nakayama no Lexus n.º 78 por apenas 0,067 segundos. Clemens Schmid, no segundo Lexus, ficou em terceiro, seguido pelo McLaren da United Autosports e pelo Corvette da TF Sport. O Ford 77 de Bernardo Sousa ficou no nono posto da classificação.

Na terceira e última sessão de treinos livres (TL3), a Toyota Gazoo Racing assumiu a liderança. Ryo Hirakawa registou um tempo de 1:23.695 no Toyota GR010 Hybrid n.º 8, colocando a equipa japonesa no topo, apesar do tempo ser mais lento do que o melhor tempo de Estre na TL2. Antonio Fuoco ficou em segundo lugar no Ferrari 499P nº 50, 0,490 segundos atrás, enquanto Dries Vanthoor completou os três primeiros lugares com três fabricantes diferentes, registando o terceiro melhor tempo no BMW nº 15. O Toyota nº 7 e o Cadillac nº 12 completaram os cinco primeiros lugares.

No LMGT3 durante o FP3, Jonny Edgar no Corvette TF Sport nº 33 liderou com uma volta de 1:34.414. Ele levou a melhor (por pouco) sobre Eduardo Barrichello, que mais uma vez impressionou no Aston Martin, desta vez ficando a apenas 0,071 segundos do melhor tempo. Giammarco Levorato ficou em terceiro lugar no Ford Mustang GT3 n.º 88 da Proton Competition. Já o 77 de Sousa ficou-se pela 13ª posição.

A qualificação está agendada para as 18:45.

Resultados AQUI