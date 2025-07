WEC, 6h São Paulo: Cadillac faz dobradinha na qualificação

Alex Lynn garantiu a pole position para as 6 Horas de São Paulo ao liderar uma dobradinha da Cadillac Hertz Team JOTA, superando o companheiro de equipa Sébastien Bourdais por 0,1 segundos, cravando um tempo de 1:22.570. Esta foi a segunda pole consecutiva de Lynn no Mundial de Endurance, repetindo o feito de Le Mans.

Julien Andlauer colocou o Porsche 5 na terceira posição, seguido por Malthe Jakobsen, que alcançou o melhor resultado de qualificação da temporada para a Peugeot com o carro 94. Sheldon van der Linde fechou top 5 com o BMW do Team WRT, à frente do segundo Peugeot pilotado por Paul di Resta. Kevin Estre colocou o Porsche número 6 na sétima posição, com Dries Vanthoor, Robert Kubica e Ryo Hirakawa a completarem os dez mais rápidos.

Tanto a Ferrari como a Aston Martin enfrentaram dificuldades: os dois 499P oficiais foram eliminados na fase inicial, assim como os dois Valkyrie. Os Alpine A424 também não conseguiram avançar, enquanto o Toyota 7, com Kamui Kobayashi, ficou com o último lugar entre os Hypercars.

CADILLAC ON POLE IN SAO PAULO 🙌🇧🇷 Another one in the bag for Alex Lynn!!#WEC #6HSaoPaulo @CadillacVSeries @JotaSport pic.twitter.com/O0INb01YQu — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 12, 2025

Na LMGT3, Eduardo Barrichello brilhou em casa e conquistou a pole position para a Racing Spirit of Leman com um tempo de 1:33.849 ao volante do Aston Martin Vantage GT3 Evo. O piloto paulista bateu por apenas 0,024 segundos Clemens Schmid, no Lexus RC F GT3 da Akkodis ASP. O segundo Lexus, conduzido por Finn Gehrsitz, foi terceiro, com o Mercedes-AMG GT3 Evo da Iron Lynx em quarto.

Foi a primeira pole da equipa Racing Spirit of Leman no WEC e a primeira vez que a Aston Martin conquista duas poles consecutivas na LMGT3. Os McLaren da United Autosports terminaram em quinto e sexto, seguidos do Porsche das Iron Dames guiado por Rahel Frey. A Ford Mustang da Proton Competition foi oitava, e os dois Corvette da TF Sport completaram o top 10.

Entre os destaques negativos da sessão, ficaram de fora da Hyperpole o Porsche número 92 da Manthey, líder do campeonato, o Aston Martin da Heart of Racing e os carros da Vista AF Corse e da Team WRT.

Já o 77 de Bernardo Sousa não passou à Hyperpole, ficando-se pelo 16º posto nos LMGT3. A corrida está agendada para amanhã, com arranque marcado para as 15:30.