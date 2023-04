WEC, 6H Portimão: Toyota não deu hipótese e conquistou a pole position | AutoSport

A sessão de qualificação da segunda corrida da temporada do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), as 6 Horas de Portimão, foi muito discutida entre os carros das classes LMP2 e LMGTE-Am, enquanto a Toyota teve a vida um pouco mais facilitada. As diferenças entre os carros nas outras duas classes, com exceção da Hypercar, foram sempre curtas e no caso dos LMP2 quase todos terminaram separados por menos de 1 segundo. Na classe principal do WEC, a Hypercar, a pole position foi conquistada por Brendon Hartley no Toyota GR010 Hybrid #8, com o carro nº7 a fechar a primeira linha da grelha de partida para a corrida para a equipa japonesa. A Ferrari AF Corse conquistou a segunda linha da grelha, enquanto o Porsche 963 #6 da Porsche Penske Motorsport fechou o top 5 da qualificação.

Hartley foi o mais rápido na Hypercar

A Toyota Gazoo Racing cedo se colocou na liderança da tabela de tempos com o Toyota GR010 Hybrid #8 com Brendon Hartley ao volante, apesar do Glickenhaus 007 #708 da Glickenhaus Racing de Romain Dumas ter passado pela primeira posição.

A meio dos 15 minutos da qualificação, os dois Ferrari 499P saltaram na perseguição da pole provisória do Toyota #8, que tinha o tempo de 1:30.480s como melhor registo, mas o #50 de Nicklas Nielsen e o #51 de James Calado viram o carro nº7 dos nipónicos, com Kamui Kobayashi, passar para o segundo posto da tabela de tempos, ficando a 0.273s de diferença para o seu companheiro de equipa neozelandês. Hartley ainda baixou para 1:30.171s não dando qualquer hipótese a qualquer tentativa dos adversários para tirarem o #7 da liderança da tabela de tempos.

Kévin Estre no Porsche 963 #6 da Porsche Penske Motorsport esteve na frente do Peugeot 9×8 #94 da Peugeot Totalenergies de Nico Müller, no quinto posto da tabela de tempos, algo que não aconteceu no treino livre 3.

Na parte final da sessão, apenas Romain Dumas no Glickenhaus 007 #708 da Glickenhaus Racing e Tom Dillmann no Vanwall Vandervell 680 #4 da Floyd Vanwall Racing Team rodaram em pista com os restantes concorrentes satisfeitos com o que tinham conseguido.

Tempos da Hypercar:

GTE-AM: Pole de Bortolotti por 0.001s

Ainda antes do semáforo passar para verde no final da saída das boxes, o Oreca #63 da Prema Racing teve problemas ainda no pitlane e os mecânicos tiveram que puxar o LMP2 para o seu lugar na box para tentarem resolver o problema. Mirko Bortolotti estava aos comandos do Oreca da equipa e mesmo perdendo alguns instantes na qualificação, conseguiu entrar em pista e tentar discutir a pole position da classe.

Gabriel Aubry liderou a tabela de tempos aos comandos do Oreca #10 da Vector Sport, tendo ainda melhorado o seu primeiro registo da sessão, com Bent Viscaal no Oreca #9 da Prema Racing a ficar-se pelo segundo tempo mais rápido após as primeiras voltas rápidas.

A United Autosports colocou os seus dois carros no topo da tabela de tempos na meio da sessão, ainda assim sem conseguirem bater o tempo de Aubry no carro da Vector Sport. Quem o conseguiu foi o piloto que começou pior a sessão: Mirko Bortolotti registou o crono de 1:34.303s e tinha a pole position provisória nos últimos instantes, depois da sua anterior volta ter sido apagada por exceder os limites de pista. Foi apenas por 0.001s que o piloto italiano tirou a pole das mãos de Aubry e da Vector Sport.

Yifei Ye foi o piloto do Oreca #48 da Hertz Team Jota e ficou na quarta posição da grelha, com uma diferença de 0.190s para o tempo de Bortolotti e ficou atrás do #22 da United Autosports conduzido por Philip Hanson.

Dos 12 carros em pista, onze deles ficaram separados em menos de 1 segundo de diferença.

LMP2: Ben Keating bateu Sarah Bovy

A sessão de qualificação da classe LMGTE-Am começou logo com um pião do Ferrari 488 GTE Evo #57 da Kessel Racing com Takeshi Kimura ao volante, ainda na volta de saída do pitlane, causado pela temperatura baixa nos pneus.

Ben Keating começou por colocar o Chevrolet Corvette C8.R #33 da Corvette Racing no topo da tabela de tempos com o registo 1:41.793s. Depois dos tempos baixarem durante a sessão, o Ferrari 488 GTE Evo #21 da AF Corse conduzido por Diego Alessi passou a liderar, mas foi ainda batido por 0.030s por Sarah Bovy no Porsche 911 RSR – 19 #85 da Iron Dames com o registo de 1:41:598s.

Ben Keating não baixou os braços e voltou à liderança da tabela de tempos, com 1:41.362s, conquistando desta forma a pole position na classe GTE-Am depois de uma sessão de qualificação onde os 10 primeiros carros ficaram separados por menos de 1 segundo.

Miguel Ramos esteve aos comandos do Porsche 911 RSR – 19 #50 da Project 1 – AO e ficou a 0.577s da pole position, arrancando para a corrida de amanhã da oitava posição da grelha de partida.

As 6 Horas de Portimão têm início amanhã às 12 horas.

Tempos online AQUI

Foto: Philippe Nanchino