WEC, 6H Portimão: Toyota mantém liderança no final da 1ª hora | AutoSport

É Sébastien Buemi no Toyota GR010 Hybrid #8 que lidera o pelotão do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) nas 6 Horas de Portimão, após Mike Conway, que foi líder durante a maior parte da fase inicial da corrida, ter parado na box. Os carros nipónicos dominaram a primeira hora de prova, apesar do Ferrari 499P #51 de James Calado ter passado pelo segundo posto da classificação depois de um boa partida do piloto britânico.

Mike Conway no Toyota GR010 Hybrid #7 passou para a liderança após a partida e depois da passagem com alguns toques pela primeira curva do Autódromo Internacional do Algarve. Atrás, o seu companheiro de equipa Sébastien Buemi no Toyota GR010 Hybrid #8, que arrancou da pole position, perdeu outra posição para o Ferrari 499P #51 da Ferrari AF Corse de James Calado, que arrancou da quarta posição. O Porsche 963 #6 da Porsche Penske Motorsport com Laurens Vanthoor ao volante passou para a quinta posição, mantendo o Ferrari 499P #50 com Nicklas Nielsen aos comandos, atrás de si.

Mantendo a pressão sobre James Calado, Buemi alcançou a segunda posição poucas voltas depois do início da corrida, quando Conway já tinha uma vantagem confortável para o restante pelotão e pouco depois Nielsen deixava Vanthoor para trás, ascendendo ao quarto posto da classificação.

Com os dois Ferrari juntos no pelotão, James Calado foi avisado pelo seu engenheiro de corrida para deixar passar o Nielsen, mas o piloto do #51 não concordou e foi-lhe dito para aumentar o ritmo ou iria mesmo ter de dar passagem ao carro-irmão. A ultrapassagem do #50 acabou por acontecer, mas porque Calado abriu demasiado a porta quando ultrapassava um carro de outra classe.

Perto do final da primeira hora, Buemi alcançou o seu companheiro de equipa de Conway, até que este parou e deixou o piloto suiço na liderança da corrida.

Em LMP2, Sean Gelael no Oreca #31 da WRT saltou para a liderança da classificação nesta classe, com Doriane Pin no segundo lugar aos comandos do Oreca #63 da Prema Racing. António Félix da Costa foi o piloto escolhido para o primeiro turno no Oreca #48 da Hertz Team Jota e passou a rodar na quinta classificação nesta classe.

Gelael foi ultrapassado quando a corrida se encaminhava para a passagem pela primeira meia hora, passando Ben Hanley no Oreca #22 da United Autosports, que entretanto tinha deixado Pin para trás antes de alcançar a liderança da classe. Aproveitando algumas dificuldades do piloto da WRT nesta fase da corrida, Giedo van der Garde no #33 também da United copiou a manobra de Hanley e ascendeu ao segundo lugar.

Um dos carros em destaque nos treinos livres, o Oreca #10 da Vector Sport com Ryan Cullen ao volante teve problemas e teve de parar na box.

Após as primeiras paragens, Félix da Costa passou para a terceira posição nos LMP2, enquanto Giedo van der Garde no #33 passou a liderar a classificação.

Nos GTE-Am também Miguel Ramos iniciou a corrida aos comanso dos Porsche 911 RSR – 19 #56 da Project 1 – AO. Na frente do pelotão, Diego Alessi no Ferrari 488 GTE Evo #21 da AF Corse ultrapassou o polesitter Ben Keating no Chevrolet Corvette C8.R #33 da Corvette Racing, enquanto Sarah Bovy no Porsche 911 RSR – 19 #85 da Iron Dames perseguiu o piloto do Chevrolet tentando alcançar o segundo posto. Depois de 40 minutos a pressionar Keating, Bovy ultrapassou o Corvette C8.R e ascendeu ao segundo posto dos GTE-Am.

First hour of racing is completed here in Portugal and here are the highlights of the first 60 minutes of action.#WEC #6HPortimao pic.twitter.com/p2QP44xxJY — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 16, 2023

Foto: Toyota