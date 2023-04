WEC, 6H Portimão: Toyota mais rápida no TL3, mas com Ferrari por perto | AutoSport

Brendon Hartley no Toyota GR010 Hybrid #8 foi o piloto mais rápido na terceira e derradeira sessão de treinos das 6 Horas de Portimão, segunda ronda do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) na classe Hypercar. O piloto neozelandês completou a sua volta mais rápido em 1:31.795s, precisando de menos 0.189s do que James Calado no Ferrari 499P #51 da Ferrari AF Corse. Kamui Kobayashi no Toyota GR010 Hybrid #7 foi o terceiro piloto mais rápido, terminando a 0.278s do seu companheiro de equipa.

A Ferrari AF Corse esteve mais próxima da Toyota no terceiro treino do que tinha feito antes e estará tudo em aberto, principalmente entre os Ferrari 499P e os Toyota GR010 Hybrid, para a discussão da pole position na sessão de qualificação de logo à tarde.

Dando seguimento à boa performance no treino anterior, o Peugeot 9×8 #94 da Peugeot Totalenergies (Loic Duval, Gustavo Menezes e Nico Muller) terminou com o quarto tempo mais rápido, ainda a menos de 1 segundo do registo de Hartley (+0.943s), enquanto o Cadillac V-Series.R #2 da Cadillac Racing (Earl Bamber, Alex Lynn e Richard Westbrook) fechou o top 5 da classe principal do WEC a 1.023s do melhor tempo. Seguiram-se o Vanwall Vandervell 680 #4 da Floyd Vanwall Racing Team (Tom Dillmann, Esteban Guerrieri e Jacques Villeneuve), o Ferrari 499P #50 da Ferrari AF Corse (Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen) e os dois Porsche 963, com o #6 à frente do #5. Os Peugeot 9×8 #93 da Peugeot Totalenergies (Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne) e Glickenhaus 007 #708 da Glickenhaus Racing (Romain Dumas, Ryan Briscoe e Olivier Pla) fecharam a tabela de tempos dos Hypercars.

Em LMP2, o Oreca #48 da Hertz Team Jota de António Félix da Costa, David Beckmann e Yifei Ye terminou no quarto posto da tabela de tempos a apenas 0.244s do melhor registo da sessão, alcançado pelo Oreca #19 da Vector Sport (R. Cullen/M. Kaiser/G. Aubry), repetindo o alcançado no treino 2 com o tempo de 1:34.265s. Seguiram-se os #41 (R. Andrade/R. Kubica/L. Delétraz) e o #31 (S. Gelael/F. Habsburg/R. Frijns) da WRT. Nesta classe, os 8 carros mais rápidos ficaram separados por menos de 0.5 segundos de diferença, num total de 12 carros em pista.

Na classe LMGTE-Am, o Porsche 911 RSR – 19 #56 dos dois pilotos portugueses Guilherme Oliveira e Miguel Ramos, tendo como companheiro de equipa na Project 1 – AO Matteo Cairoli, terminou no oitavo posto da tabela de tempos, a 1.076s do registo mais rápido da classe, protagonizado pela tripulação do Ferrari 488 GTE Evo #54 (T. Flohr / F. Castellacci / D. Rigon) da AF Corse (1:40.426s). O Ferrari 488 GTE Evo #83 (L. Perez Companc/L. Wadoux/A. Rovera) da Richard Mille AF Corse ficou a 0.364s do registo mais rápido da sessão.

A sessão foi interrompida cerca de 15 minutos sob bandeira vermelha depois do Peugeot 9X8 #94 ter tocado no Oreca #35 da Alpine que resultou num furo do pneu traseiro esquerdo do LMP2, que ficou parado em pista. Depois de retirado o protótipo, os carros regressaram à pista para os últimos minutos da sessão. A equipa francesa teve problemas em ambos os seus LMP2, não tendo sido uma sessão tranquila antes da qualificação de logo à tarde.

A sessão de qualificação das 6 Horas de Portimão está agendada para as 15h30 deste sábado.

Tempos online AQUI

Foto: Philippe Nanchino