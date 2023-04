WEC, 6H Portimão: Safety Car à entrada para a última hora de corrida | AutoSport

O primeiro período de Safety Car das 6 Horas de Portimão aconteceu a pouco mais de uma hora do fim da segunda prova da temporada do WEC, quando explodiu um disco de travão do Vanwall Vandervell 680 #4 da Floyd Vanwall Racing Team conduzido por Jacques Villeneuve que levou o carro a embater nas proteções do Autódromo Internacional do Algarve. Esta situação pode alterar a classificação devida a algumas escolhas estratégicas.

Depois do Toyota GR010 Hybrid #7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi e Jose Maria Lopez ter perdido algumas voltas por causa de um sensor e do Ferrari 499P #51 da Ferrari AF Corse de Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi ter tido problemas de travões, o Porsche 963 #5 de Dane Cameron, Michael Christensen e Frederic Makowiecki também ficou parado dentro da box da Porsche Penske Motorsport a cerca de 1h40 para o final da corrida com problemas de direção que levou a uma troca extensa de componentes.

Momentos antes, o mesmo carro tinha feito parte da volta em velocidade reduzida para regressar à box, parecendo que tinha ficado sem combustível. Também o Vanwall Vandervell 680 #4 da Floyd Vanwall Racing Team com Jacques Villeneuve ao volante ficou parado em pista para reiniciar os sistemas, o que permitiu ao Toyota GR010 Hybrid #7 regressar a posições pontuáveis.

Se na classe Hypercar o carro líder não teve qualquer problema, na LMP2 o Oreca #22 foi penalizado com 5 segundos acrescentados ao tempo na paragem seguinte por um infração cometida durante um anterior pitstop. Giedo van der Garde, o piloto que esteve em ação no #22, passou quase o turno todo sem comunicação rádio e por isso não sabia o que se estava a passar e por isso não se apercebeu que quando o fizeram entrar para cumprir a penalização e troca de pilotos – a cerca de 1h15 para o fim da prova – sendo um momento de enorme confusão. O #22 perdeu a liderança para o Oreca #63 da Prema Racing com Daniil Kvyat ao volante. Esta classe tem sido uma das discutidas da corrida, com o Oreca #48 da Hertz Team JOTA com António Félix da Costa, que é atualmente 7º classificado, a poder ainda discutir um lugar no pódio.

Nos GTE-Am lidera o Ferrari 488 GTE Evo #21 da AF Corse, mas tem concorrência de peso atrás de si, nomeadamente o Chevrolet Corvette C8.R #33 da Corvette Racing, o Ferrari #83 da Richard Mille AF Corse e o Porsche 911 RSR – 19 #85 da Iron Dames. Em quinto segue Matteo Cairolli no Porsche 911 RSR – 19 #56 da PROJECT 1 – AO dos pilotos lusos Guilherme Oliveira e Miguel Ramos.

Foto: Twitter FIA WEC