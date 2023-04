WEC, 6H Portimão: Peugeot mais otimista depois de um “passo em termos de desempenho” | AutoSport

A Team Peugeot TotalEnergies trabalhou com afinco na preparação das 6 Horas de Portimão, segunda prova da temporada do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), e para esta fase da temporada na Europa, muito importante para chegar à edição centenária das 24 Horas de Le Mans na melhor forma possível.

Depois dos problemas de fiabilidade que impediram a equipa de retirar o potencial do Peugeot 9X8, a sessão de testes privada em Paul Ricard antes de Portimão centrou-se neste aspeto. E o resultado da qualificação comprovou uma melhor performance dos Hypercars franceses após três encorajadoras sessões de treinos livres, onde os Peugeot 9X8 se mantiveram nos lugares da frente, com o 9X8 #94 a registar mesmo o 4º melhor tempo no final do TL3. Na qualificação, Nico Müller estabeleceu o melhor tempo dos dois 9X8, realizando a volta em 1:32,517s, terminando a sessão com o 6º melhor tempo. Já Paul Di Resta no #93, completou a sua melhor volta em 1:32,703s, largando hoje da 10ª posição da grelha de partida.

Para Jean-Marc Finot, Stellantis Senior VP, “durante os treinos livres, vimos uma melhoria regular em termos de tempos. Nesta sessão de qualificação alcançamos os mesmos tempos por volta que fizemos durante os treinos livres, pelo que não houve surpresas, mas pudemos ver que algumas equipas conseguiram uma grande diferença entre a qualificação e os treinos livres, pelo que ainda temos melhorias a fazer para otimizar as nossas qualificações. Além do facto de termos dado um grande passo em termos de desempenho desde Sebring, o principal para amanhã [hoje] é garantir a fiabilidade do carro e da equipa. Mas estamos confiantes com o trabalho feito por toda a equipa”.

As questões da fiabilidade, que atormentam a equipa desde a estreia na temporada passada, serão importantes para o resultado final dos dois protótipos da classe Hypercar no final das seis horas de corrida no Autódromo Internacional do Algarve. Só nessa altura saberemos se a Peugeot consegue ter uma corrida limpa de problemas e qual o verdadeiro andamento do carro em corrida.