WEC, 6H Portimão: Horários | AutoSport

Serão 37 carros a competir no Autódromo Internacional do Algarve para a segunda ronda do campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA, com 11 Hypercars, 12 LMP2 e 14 LMGTE Am.

A representação portuguesa estará a cargo de António Félix da Costa que estará no carro #48 da JOTA, na categoria LMP2, enquanto espera pelo 963 que a Porsche irá entregar à equipa britânica. Félix da Costa é o único representante luso, uma vez que Filipe Albuquerque estará este fim de semana a competir no IMSA, em Long Beach.

Será uma grande festa em Portimão, com um cartaz de luxo com algumas das melhores marcas do desporto automóvel e alguns dos melhores pilotos de resistência do mundo.

Sexta-feira, 14 de abril

10h30 Treino Livre 1

15h30 Treino Livre 2

Sábado, 15 de abril

11h15 Treino Livre 3

15h30 Qualificação

Domingo, 16 de abril

12h00 Corrida