WEC, 6H Portimão, Hora 3: Toyota com problemas num dos carros, assim como a Ferrari | AutoSport

O Toyota GR010 Hybrid #7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi e Jose Maria Lopez está afastado da discussão pela vitória nas 6 Horas de Portimão, segunda corrida da temporada do WEC. A equipa nipónica foi obrigada a trocar de transmissão pela FIA, depois de um dos sensores deste componente não transmitir sinal para ser analisada pelos delegados técnicos da entidade federativa. Mike Conway estava no segundo posto, depois de ter liderado durante grande parte da primeira hora, mas o carro #7 perdeu muito tempo parado na box, regressando à pista com um atraso de sete voltas.

Os responsáveis da equipa garantiram que não tinham qualquer problema técnico com o carro, mas foram obrigados a parar por pressão da FIA resolvendo a questão.

Sem qualquer questão no Toyota GR010 Hybrid #8, Sébastien Buemi manteve a liderança herdada na primeira hora e entrando Ryo Hirakawa para o cockpit do carro japonês, continuou na frente do pelotão, com o Ferrari 499P #50 de Nicklas Nielsen e James Calado no Ferrari #51. No entanto, a Ferrari AF Corse também não teve a vida facilitada, perdendo algumas voltas com o carro #51.

Assim, o Porsche 963 #6 da Porsche Penske Motorsport de Kévin Estre passou para o terceiro lugar da classificação.

A United Autosports regressou ao um-dois na classificação dos LMP2, com o Oreca #23 à frente # 22, mas o Oreca #63 da Prema Racing alcançou o segundo posto e chegou à terceira hora de corrida nessa posição. Mais atrás, o #22 ficou pressionado com o #31 da WRT e assim ainda continua.

Lilou Wadoux passou para a liderança da GTE-AM a bordo do Ferrari 488 GTE Evo #83 da Richard Mille AF Corse, mas depois de ter parado novamente na box, é Nicolas Varrone no Chevrolet Corvette C8.R #33 da Corvette Racing, o carro que arrancou da pole position.

Tempos online AQUI

Foto: Twitter FIA WEC