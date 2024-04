WEC, 6H Imola: Peugeot 9X8 2024 pronto para a estreia em competição

Desvendado no passado dia 25 de março, após um ano de desenvolvimento, em que, segundo a Peugeot, se completaram cerca de 8.000 km de testes em pista, o hipercarro francês 9X8 surge substancialmente reformulado para o resto da temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) e com uma silhueta mais aerodinâmica, sublinhada pela presença de uma asa traseira, tentando nas 6 Horas de Imola, segunda ronda do ano, alcançar aquilo que no Catar a Peugeot não conseguiu de forma dramática.

Após uma caótica corrida de abertura no Catar, que terminou de forma dramática com o 9X8 nº93 a ficar sem combustível no final da prova, o Team Peugeot TotalEnergies está determinado em voltar aos lugares de topo da classificação em Itália.

“Como é que me sinto? Acima de tudo, estou muito orgulhoso por termos conseguido trabalhar com sucesso em duas frentes durante mais de um ano”, admitiu Olivier Jansonnie, Diretor Técnico da Peugeot Sport. “As nossas equipas de conceção e de desenvolvimento trabalharam de uma forma fenomenal para cumprirmos o nosso programa desportivo com a versão 2023 e, ao mesmo tempo, desenvolver o Peugeot 9X8 2024. Tanto mais que as especificações foram alteradas durante o ano para integrar tudo o que aprendemos em termos de fiabilidade e aerodinâmica, bem como os conhecimentos adquiridos sobre os novos pneus que testámos a partir de meados de 2023, num [carro] ‘mula’ de desenvolvimento.”

Desde a sua primeira sessão de testes em pista, realizada no início de dezembro de 2023, a Peugeot percorreu cerca de 8.000 quilómetros com a versão de 2024 do 9X8. O trabalho adicional de resistência, realizado no banco de ensaios, também ajudou a aumentar a fiabilidade de certos componentes mecânicos, como o grupo motopropulsor.

“Penso que o carro está pronto para Imola”, continuou Jansonnie. “É um circuito que há muito não é usado no FIA WEC e que não conhecemos muito bem. Não fizemos qualquer teste nessa pista, mas tal também sucedeu no Catar, onde fomos rápidos, pelo que não estou muito preocupado com isso. Ao trabalhar no simulador observámos que Imola é um traçado com muita força descendente”.

A equipa está ansiosa por recuperar de um fim de semana dececionante no Catar, onde a má gestão de uma infeliz reviravolta nos acontecimentos levou a que o 9X8 N.º 93 ficasse parado em pista. O Peugeot 9X8 provou, no entanto, a sua competitividade, ao ficar muito perto de garantir um segundo lugar. “Ao contrário do Peugeot 9X8 2023, onde tivemos tempo para melhorar as afinações e tirar o máximo partido do carro, ainda temos muito a aprender sobre o Peugeot 9X8 2024. Sabemos que é inerentemente mais rápido, embora ainda seja difícil ter uma imagem exata, porque não sabemos com que peso e potência irá competir. Estamos certos de que ganhamos terreno em relação aos nossos adversários, mas ainda não sabemos quanto, algo que poderemos saber após as primeiras corridas”, concluiu o diretor técnico.