WEC, 6H Imola: Ferrari forte nos treinos livres

Em três treinos livres do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) na ronda de Imola, a tabela de tempos foi sempre liderada por um Ferrari 499P, comprovando o bom ritmo do hipercarro italiano em casa.

A Ferrari AF Corse deu início ao fim de semana de Imola com o melhor tempo na tabela de tempos, com o Ferrari 499P n.º 83 pilotado por Yifei Ye, Robert Kubica e Robert Shwartzman a conquistar a primeira posição entre os Hypercar durante o treino livre inaugural. Yifei Ye marcou o ritmo com um tempo de volta de 1:31.347s, ultrapassando a concorrência. A sessão foi seguida de perto pelo Ferrari 499P da Ferrari AF Corse n.º 50, com Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen ao volante.

A Peugeot TotalEnergies também teve um início positivo com o seu Peugeot 9X8 atualizado na versão 2024, estabelecendo o terceiro tempo mais rápido.

A Ferrari AF Corse continuou a dominar no segundo treino, com Antonio Fuoco aos comandos do n.º 50. O primeiro registo de Fuoco, 1:30.957s, superou a concorrência, com o Porsche 963 n.º 6 a 0.342s. Robert Shwartzman no final do treino, garantiu o terceiro lugar no 499P da AF Corse.

Já no terceiro e derradeiro treino, antes da realização da qualificação de hoje àm tarde, Antonio Fuoco voltou a estabelecer o melhor tempo com o n.º 50, com a marca de 1:31.238s. A BMW M Team WRT colocou os seus dois BMW M HYBRID V8 nas posições seguintes, com o n.º 15 à frente do n.º 20.

A sessão terminou com bandeira vermelha causada pela saída de pista de Mikkel Jensen no Peugeot 9X8 n.º93, que ficou preso na caixa de gravilha.

Em LMGT3, os dois Corvette Z06 LMGT3.R lideraram as duas primeiras sessões de treinos, mas foi Aston Martin Vantage AMR LMGT3 n.º777 da D’Station a ocupar o primeiro lugar no último treino. Marco Sorensen registou a marca de 1:42,474s, não tendo sido o tempo mais rápido em Imola nesta categoria. Esse deve-se ao Corvette Z06 LMGT3.R n.º81 da TF Sport no treino intermédio, quando foi alcançada a marca de 1:41.986s.

Os companheiros de equipa da Aston Martin Heart of Racing lideraram a maioria da última sessão, mas terminaram na segunda posição da tabela de tempos, com Team WRT em terceiro, com Augusto Farfus no BMW M4 n.º 31.

A Qualificação e Hyperpole tem início às 13:45h.

Resultados completos, AQUI.

Foto: Philippe NANCHINO