WEC, 6H Imola: Antonio Fuoco garante pole para a Ferrari 

Antonio Fuoco conquistou a pole position para as 6 Horas de Imola, segunda prova do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), ao volante do Ferrari 499P n.º50.

Durante a sessão da Hyperpole em Imola, Antonio Fuoco realziou uma volta sensacional, levando o Ferrari 499P n.º50 da Ferrari AF Corse à pole position, com a marca de 1:29.466s, que entusiasmou os Tifosi. Esta foi a terceira pole da Ferrari no WEC.

Fuoco superou Robert Shwartzman, no 499P nº 83 inscrito pela AF Corse, por uma margem de 0,419 segundos, tendo três carros italianos garantindo as três primeiras posições da tabela de tempos, com Alessandro Pier Guidi no 499P n.º 51 da Ferrari AF Corse a ficar a 0.487s de Fuoco.

Na sessão Hyperpole, o Porsche 963 n.º 6 conduzido por Kevin Estre foi o melhor não Ferrari, em quarto lugar, seguido de perto pelo Porsche n.º 5 de Matt Campbell. Kamui Kobayashi, no Toyota GR010 – Hybrid n.º 7, a completar os seis primeiros. A volta de Brendon Hartley no segundo carro da Toyota Gazoo Racing garantiu o oitavo lugar.

Em LMGT3, o Porsche 911 GT3 R LMGT3 n.º92 da Manthey PureRxcing, conduzido por Aliaksandr Malykhin conquistou a pole position com uma volta em 1:42.365s. O desempenho de Malykhin colocou-o 0,692 segundos à frente do restante pelotão.

A acompanhar Malykhin na primeira linha está o Aston Martin Vantage LMG3 n.º23 da Heart of Racing, conduzido por Ian James, seguido do BMW M4 da Team WRT, conduzido por Ahmad Al Harthy. Sarah Bovy, no Lamborghini Huracan LMGT3 da Iron Dames, ficou na quinta posição, à frente do Ford Mustang da Proton Competition conduzido por Giorgio Roda.

As 6 Horas de Imola do WEC de amanhã prometem ser uma corrida emocionante, com início marcado para as 12 horas.

Resultados completos, AQUI.

Foto: Philippe NANCHINO